Am Samstag, 3. Oktober, wird um 15 Uhr erstmals eine öffentliche Stadtführung zum Thema „Auf den Spuren Otto Modersohns “ angeboten. auf dem Programm. „Entdecken Sie den Charme der Altstadt mit den Orten, an denen Otto Modersohn einst seine Motive für seine berühmten Gemälde fand“, wirbt die Tecklenburg Touristik in einer Mitteilung für dieses Angebot.

Beim Gang durch die urigen Gassen mit den schönen Fachwerkhäusern erfahren die Teilnehmenden Geschichtliches zur Stadt unter Berücksichtigung einiger Grafen, die sich durch ihr Handeln besonders hervorgetan haben. Ein Verwandtenbesuch führte den seinerzeit Kunst studierenden Otto Modersohn nach Tecklenburg. Viele Male hielt er sich dort auf, fertigte Skizzen und malte insbesondere die die Stadt umgebende Natur. Dabei fühlte er sich einerseits dem Naturalismus verpflichtet, wollte aber darüber hinaus auch das Poetische der Natur erfassen. „. . . Poet war ich oft, ja immer besonders in Tecklenburg“, so lautet ein Eintrag in einem seiner Tagebücher.

Die Stadtführung dauert etwa 90 Minuten. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, auf Grund der Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen können maximal 15 Personen teilnehmen

Treffpunkt ist das Haus des Gastes, die Teilnahme kostet fünf Euro, Kinder im Alter zwischen von vier bis 14 Jahren zahlen drei Euro.