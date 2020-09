Vier Neuntklässlerinnen des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) überzeugten mit ihrer Präsentation selbst gewählter MINT-Forschungsthemen im Wettbewerb Jugend präsentiert. Tessa Niehues und Malina Ziegeler gehören mit ihrer Präsentation „Wie nimmt das Ohr Töne wahr?“ ebenso zu den Landesbesten wie Zoe Schefzyk und Helena Timmerbrink mit ihrem Projekt „Handystrahlung stört den Schlaf“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die damit verbundene Qualifikation fürs Bundesfinale erforderte ein neues Projekt zum Wettbewerbsthema „Zeit“. Malina und Tessa bearbeiteten das Thema „Von der Raupe zum Schmetterling“, Zoe und Helena beleuchteten die Frage „Ist Unsterblichkeit möglich?“ unter naturwissenschaftlichen Aspekten. Corona-bedingt müssen die Beiträge als Video eingereicht werden.

Am GAG werden MINT-Wettbewerbe mit Unterrichtsimpulsen in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik unterstützt. Für den Wettbewerb Jugend präsentiert entwickeln die Chemie- und Biologie-Lehrkräfte Christian Pieper und Matthias Reineke ein Profil, das unter anderem Schülerinnen und Schülern animiert, an einem digitalen Wettbewerb teilzunehmen.

Bildungsinitiative Jugend präsentiert ist eine Bildungsinitiative der Klaus Tschira Stiftung und fördert die Präsentationskompetenzen von Schülern in naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern. Am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen werden dafür Unterrichtsmaterialien, Lehrertrainings und die Präsentationsakademie entwickelt. Kooperationspartner ist das Berliner Projektbüro Wissenschaft im Dialog, so das GAG. ...

Für die 20 Teams im Bundesfinale geht es darum, ihre Forschungsprojekte mit selbst entwickelten Fragestellungen, Planungsphasen , Problemstellungen und den erzielten Ergebnisse so darzustellen, dass sich im Rahmen naturwissenschaftlicher Überlegungen daraus ein schlüssiges und nachvollziehbares Bild auf Seiten der Bundesjury ergibt. Vom 28. September bis zum 3. Oktober sind diese Präsentationen auf der Jugend präsentiert-Webseite zu sehen und es kann für den Publikumspreis abgestimmt werden.