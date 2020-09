Wurzeln liegen im Christentum

Der Referent betonte, dass sich die universelle Geltung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ – die Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündete sie am 10. Dezember 1948 in Paris – im Traditionsstrom der jüdisch-christlich-abendländischen Kultur gebildet habe. Die Überzeugung „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ (Artikel 1 des Grundgesetzes) gründe in dem biblischen Glauben der Gottebenbildlichkeit, die allen Menschen in gleicher Weise ohne Ausnahme und ohne einschränkende Bedingungen zukomme.

Bereits der Kirchenvater Augustin (4./5. Jahrhundert) habe erklärt: „Das Bild Gottes geht mit dem Menschen, selbst wenn es entstellt ist“. „Die Gottgegebenheit jedes Einzelnen begründet die Würde des Menschen“, erläuterte Traugott Jähnichen . Darum erkläre auch das Grundgesetz von Mai 1949 die „Würde des Menschen“ für „unantastbar“.

Der Referent erinnerte an den Augsburger Religionsfrieden von 1555, in dem die Glaubens- und Religionsfreiheit gegenüber der Obrigkeit in der „Gewissensfreiheit des Einzelnen“ festgehalten wurde. Im Traditionsstrom der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika 1776 und der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Nationalversammlung von 1789 habe die aus 18 Experten bestehende Kommission unter Leitung von Eleanor Roosevelt, der Witwe des vormaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, die 30 Artikel der Weltgemeinschaft zur Handlungsnorm gegeben.

Erst in den 60er Jahren haben die Kirchen die Menschenrechte in ihren Geltungsbereichen adoptiert, die katholische Kirche im Vaticanum II in Rom (1964) und die 4. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Uppsala (1968). Wie gefährdet aktuell das Verbot der Diskriminierung und der Folter, auch das Asylrecht und die Gewissens- und Religionsfreiheit oder das Wahlrecht sind, zeigten die Berichte über die Verhältnisse in Diktaturen, aber auch in Demokratien, wie es im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA zu beobachten sei. „Die Menschenrechte“, so der Referent, „sind nur dann relevant, wenn sie universal gelten.“

In der Diskussion ging Traugott Jähnichen auf Anfragen und Hinweise der Zuhörenden ein. Diese wiesen unter anderem auf die begrenzte kulturelle Geltung der Menschenrechte, etwa in China, hin. In einer Zeit allgemeiner globaler Beziehungen diene es dem Frieden, Denktraditionen anderer Kulturen, wie etwa des Konfuzianismus, zu respektieren, in denen man der Allgemeinheit den Vorrang vor der Freiheit des Einzelnen gebe und dessen Pflicht betone, zur allgemeinen Wohlfahrt beizutragen.

In welche Konfliktlagen die Durchsetzung der Menschenrechte gerate, zeige die Rechtspraxis des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag gegen Kriegsverbrechen militärischer und politischer Führer. Die Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft für Minderheiten greife in die ebenfalls begründete Staatsautonomie ein. Insofern sei es auch möglich, von einer „relativen Universalität“ der Rechte des Einzelnen zu sprechen, wie es der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Wolfgang Huber, vorgeschlagen hat.

Am 5. November wird ab 19.30 Uhr im Rahmen der Tecklenburger Gespräche Professor Dr. Johannes Schnocks (Katholisch-Theologische Fakultät der Uni Münster) zum Thema „Die Gefahr des Antisemitismus – warum das Verhältnis von Juden und Christen eine bleibende Aufgabe ist“ referieren.