Die finanzielle Not ist groß

Die drei kirchlichen Jugendbildungsstätten im Kreis Steinfurt sind aufgrund der Coronabedingten Einschränkungen in finanzieller Not. Wie sehr, das haben die drei Leiter im Gespräch mit dem kommissarischen Behördenleiter Kreisdirektor Dr. Martin Sommer , dem Sozialdezernenten Tilman Fuchs und dem Jugendamtsleiter Mike Hüsing geschildert. Diese hatten zum Austausch ins Steinfurter Kreishaus eingeladen.

Nach Angaben der Bildungsstättenleiter fehle ein Großteil der üblichen Einnahmen, da die Anzahl der Belegungen in den Häusern in Tecklenburg, Saerbeck und Nordwalde maximal ein Drittel des Vorjahres erreiche. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises hervor.

„Ein Großteil der Belegungen haben im Januar und Februar stattgefunden“, sagten Dirk Schoppmeier (Tecklenburg), Johannes Dierker (Saerbeck) und Sebastian Richter (Nordwalde) übereinstimmend. Dirk Schoppmeier beschrieb die aktuelle Situation mit einem Zahlenvergleich: „In einem normalen September sind in unserer Jugendbildungsstätte in Tecklenburg 1500 Übernachtungen gebucht. In diesem Jahr werden wir auf maximal 200 kommen. Das führt auch bei uns zu Kurzarbeit.“

Während die Einnahmen wegbrechen, bleiben die Kosten beziehungsweise steigen sogar noch, erklärt Johannes Dierker. „Zur generellen Bewirtschaftung kommen die Reinigungsintervalle hinzu, die zurzeit in deutlich höherem Umfang notwendig sind als zuvor. Dadurch haben wir erhebliche Mehrkosten. Die Hilfsprogramme des Landes helfen leider auch nicht weiter. Die greifen nicht für jede Trägerschaft“, erläuterte er.

Auch sei für die Jugendbildungsstätten kein Ende der Situation absehbar, stellte Sebastian Richter fest. „Wir haben für das nächste Jahr keine Planungssicherheit. Schulen beispielsweise planen zurückhaltend Fahrten, weil sie keine Stornogebühren riskieren wollen.“

Für Martin Sommer und Tilman Fuchs ist es laut Bericht ein dringendes Anliegen, den Betrieb der drei kirchlichen Einrichtungen zu erhalten. „Die Jugendbildungsstätten in Nordwalde, Saerbeck und Tecklenburg leisten mit ihren Angeboten einen wichtigen Teil der Sozial- und Bildungslandschaft im Kreis Steinfurt“, betont Martin Sommer die Bedeutung der Arbeit. „Die Kombination aus preiswerter Herberge mit Verpflegung und pädagogischen Programmen sind unverzichtbar für die außerschulische Bildung.“

Die Gesellschaft muss auch künftig diese Angebote in Anspruch nehmen können. Das ist das erklärte Ziel von Tilmann Fuchs: „Gemeinnützige Einrichtungen wie die Jugendbildungsstätten, die keine eigenen Rücklagen bilden können, sind besonders in dieser Zeit auf Hilfen von außen angewiesen. Sie fördern die Gemeinschaft. Das ist ein weiterer Punkt, warum es unser Interesse ist, dass Kinder und Jugendliche hier auch künftig Klassenfahrten, Ferienfreizeiten oder günstige Urlaube mit ihren Familien machen können.“

Die Jugendbildungsstätten bieten Unterkunft und Angebote wie Qualifizierung Ehrenamtlicher, Tage religiöser Orientierung, Bildungsangebote für Menschen mit Behinderungen und so weiter. In den vergangenen Monaten hat der Kreis Steinfurt diese Einrichtungen auch als Notfall-Kapazitäten genutzt. Der Kreis und die drei Jugendbildungsstätten wollen gemeinsam überlegen, mit welchen Unterstützungsmöglichkeiten die Notsituation überbrückt werden kann.