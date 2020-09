Vollsperrung dauert noch bis zum 9. Oktober

Der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL) und die Stadtwerke Lengerich (SWL) erneuern seit dem 25. Juni die Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) im Howesträßchen, im Heckenweg und in der Pagenstraße. Alle Arbeiten werden durch die Firma Köster aus Osnabrück durchgeführt. Seit dem 1. September ist wegen der Baumaßnahme die Pagenstraße von der Sieklandstraße bis in Höhe der Zufahrt zum Altstadtparkplatz voll gesperrt.

Ursprünglich war vorgesehen, die Vollsperrung der Pagenstraße am 28. September wieder aufzuheben, teilt der WTL mit. Nachdem in der vergangenen Woche die Druckprüfung der Wasserleitung erfolgreich abgeschlossen worden ist und über das letzte Wochenende auch die Desinfektion ohne Probleme verlief, wurde die neue Wasserleitung am gestrigen Montag mit dem vorhandenen Wasserleitungsnetz verbunden.

Aufgrund eines Missverständnisses dieser Zeitung in ihrer Ausgabe vom vergangenen Samstag davon ausgegangen, dass damit auch die Sperrung aufgehoben werden kann. Nach der Einbindung erfolgen in den nächsten Tagen jedoch noch weitere Arbeiten an den Gas- und Stromleitungen der SWL und anschließend die Wiederherstellung der Oberflächen.

Schwierige Bauausführung

Die Pagenstraße wird deshalb noch bis Freitag, 9. Oktober, gesperrt bleiben. Das liegt vor allem daran, dass die Bauausführung sich schwieriger gestaltet als ursprünglich vorgesehen. Außerdem musste die Sperrung für den Schulbusverkehr an allen Schultagen morgens, mittags und nachmittags aufgehoben werden. In dieser Zeit konnte dann auf der Baustelle aus Sicherheitsgründen nicht gearbeitet werden. Diese Fehlzeiten (bis zu drei Stunden je Schultag) konnten, auch durch Ausdehnung der Arbeitszeiten auf die Freitag-nachmittage beziehungsweise Samstage, nicht ausgeglichen werden.

Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle an der Pagenstraße passieren. Die Innenstadt kann fußläufig vom Chalonnes-Platz aus über Howesträßchen und Jahnstraße erreicht werden. Der Bereich Gräfin-Anna-Straße/Hofbauerskamp ist zu Fuß aus Richtung Chlonnes-Platz entweder über den Weg Howesträßchen, Jahnstraße und Ibbenbürener Straße beziehungsweise entlang der Pagenstraße zu erreichen, wobei eine Nutzung des Heckenweges aufgrund der Baumaßnahme nicht möglich ist.

Seit der Vollsperrung der Pagenstraße ruht nach Absprache mit der Stadt Tecklenburg und der bauausführenden Firma Aarsleff die Kanalbaumaßnahme an der Lengericher Straße. Diese Arbeiten werden voraussichtlich am 12. Oktober – also erst nach Aufhebung der Vollsperrung der Pagenstraße – wieder aufgenommen.

Die Gesamtbaumaßnahme (Höwesträßchen, Heckenweg und Pagenstraße) einschließlich der Erneuerung von Hausanschlussleitungen wird noch bis etwa Ende Oktober, Anfang November dauern.