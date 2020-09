Am Donnerstag, 29. Oktober, um 18.30 Uhr laden der Flüchtlingsverein Tecklenburg und der Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Brochterbeck in Kooperation mit der evangelischen Erwachsenenbildung Tecklenburg zu einem Informations- und Diskussionsabend ein. Gastreferentin ist Svenja Bloom von der „Seebrücke“, Lokalgruppe Münster.

Die „Seebrücke“ ist eine internationale Bewegung, getragen von der Zivilgesellschaft, heißt es in einem Bericht des Kirchenkreises. Sie solidarisiert sich mit allen Menschen auf der Flucht und setzt sich für sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine menschenwürdige Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten, ein.

Unterstützungsmöglichkeiten werden aufgezeigt

„Mindestens 19 000 Tote im Mittelmeer seit 2014. Vermutlich sind es sehr viele mehr. Wie konnte es so weit kommen? Die Europäische Union, Friedensnobelpreisträgerin, riegelt sich immer weiter ab, als würde es nicht um Menschen auf Schlauchbooten gehen, sondern um eine kriegerische Gefahr“, so Svenja Bloom. Sie arbeitet beim Eine Welt Netz NRW und ist aktiv bei der „Seebrücke“-Lokalgruppe in Münster. Sie hat internationale Migration und interkulturelle Beziehungen studiert und informiert seit langem über die Situation im Mittelmeer und Möglichkeiten, in Deutschland aktiv zu werden. In dieser Veranstaltung berichtet sie über die aktuelle Situation, informiert über die Arbeit der „Seebrücke“ und zeigt Unterstützungsmöglichkeiten auf.

Veranstaltungsort ist das katholische Pfarrheim St. Peter und Paul, Moorstraße 11 in Brochterbeck. Eingeladen sind Engagierte in der Flüchtlingsarbeit und weitere Interessierte. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Um besser planen zu können und auf Grund der Abstands- und Hygiene-Regeln (Teilnehmerzahlbegrenzung) bitten die Veranstalter um Anmeldung bei der evangelischen Erwachsenenbildung Tecklenburg ( 0 54 82/68 133, vormittags, E-Mail erwachsenenbildung@jubi-te.de). Weitere Informationen: www.kirchenkreis-tecklenburg.de.