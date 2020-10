Als „erfolgreicher Turmbau zu Tecklenburg“ bezeichnet das Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) das Erreichen des Landesfinales im Schülerwettbewerb der Ingenieurskammer-Bau NRW. Ajandek Biro (Klasse 9d) sowie Maya Emschermann und Faye Weismann (Klasse 8c) haben mit ihren Konstruktionen überzeugt. Ihre Aufgabe bestand darin, möglichst kreative Modelle von Aussichtstürmen zu bauen.

Das war für die MINT-Klassen des Graf-Adolf-Gymnasiums wieder eine attraktive Herausforderung an ihre technisch-mathematischen und physikalischen Fähigkeiten – aber auch an ihre Kreativität: Denn ein Aussichtsturm sollte mindestens so toll aussehen wie der Blick, den er bietet, heißt es in einem Bericht des GAG. Dabei mussten strenge Kriterien berücksichtigt werden wie beispielsweise die Abstimmung von Höhe, Grundfläche und Tragfähigkeit. Stabilität und Höhenoptimierung mussten passen, und zwar mit festgelegten Baustoffen wie Holz und Draht.

Stabile und ansehnliche Türme

Im Gegensatz zum biblischen Negativbeispiel beim Turmbau zu Babel brachte die Aufgabe in Tecklenburg gleich zwei sehr stabile und ansehnliche Türme hervor, die es in das NRW-Finale geschafft haben. Nachdem im Frühjahr im Rahmen des Technikunterrichts der Jahrgangsstufen 8 und 9 verschiedene Exponate erschaffen und eingesandt worden waren, erreichten die Modelle „Traditionelle Harmonie“ von Ajandek Biro und der „Twisted Tower“ von Maya Emschermann und Faye Weismann das Landesfinale.

Bedingt durch die derzeit geltenden Corona-Abstandsregelungen wurde die Kommunikation aller Finalisten im Landesentscheid mit digitalen Medien umgesetzt. Technik- und Informatiklehrer Michael Spratte unterstützte Maya, Faye und Ajdanek bei der Konzeption ihrer digital übermittelten Konstruktions-Videos für die Erreichung ihres Ziels, zu den NRW-Gewinnern zu gehören und, neben der hohen Auszeichnung der Ingenieurskammer, einen der attraktiven Preise zu gewinnen. Ein Bundesfinale wird es aus Corona-Gründen in diesem Jahr nicht geben. Die Beiträge sollen stattdessen im Februar im Baukunstarchiv in Dortmund ausgestellt werden.