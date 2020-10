Gleich mit zwei Stücken erfüllt das Krokodiltheater den Wunsch nach Kultur in den Herbstferien.

Für Jugendliche und Erwachsene gibt es am Samstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr „Vom Himmel, ein Stück“ – eine Ode an das Leben mit Hendrikje Winter . Marionetten, Schatten-, und Stabfiguren entführen leichtfüßig in die flirrende Zone zwischen Traum und Wirklichkeit. Eigens für das Stück geschriebene Musiken nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise, die zartfühlend und humorvoll Glücksmomente und Schattenseiten des Lebens durchstreift, heißt es in der Ankündigung des Theaters. Die Tickets kosten 16, ermäßigt zwölf Euro.

Zartfühlend und humorvoll

Am Sonntag, 18. Oktober, gibt es ab 16 Uhr mit den „Dicken Freunden“ poetisches Theater für große und kleine Besucher ab vier Jahren. Denn wenn sich Tim und Tom auf das Laternenfest vorbereiten, hat man die beiden sofort ins Herz geschlossen und freut sich mit ihnen, wenn Tom im Garten eine Überraschung entdeckt, die sich sogar in einen Schmetterling verwandeln kann. Karten gibt es für sieben Euro.

Beide Termine finden statt im Theater am Wasserschloss, Remise Haus Marck. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei, Parken ist vor dem Schlossgelände möglich.

Eintrittskarten gibt es bei der Tecklenburg Touristik, Markt 7, Tecklenburg ( 0 54 82/93 890). Verbindliche Reservierungen sind auch möglich beim Veranstalter (E-Mail info@krokodiltheater.de).