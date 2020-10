Datenübertragung ohne Grenzen

Diese Zeitung hat am 5. Oktober im Artikel „Fragen stellen und Antworten bekommen“ ihre Leserinnen und Leser aufgefordert, Fragen im Zusammenhang mit dem geplanten Breitbandausbau im Tecklenburger Ortskern an die Redaktion zu senden, die wiederum die Fragen zwecks Beantwortung an die Teutel weiterleitet. Im Folgenden beantwortet die Teutel die Fragen unserer Leserinnen und Leser.

Kann ich meine aktuelle Rufnummer behalten und wie erfolgt die Mitnahme der Rufnummer? Sie entscheiden, ob Sie eine neue Telefonnummer wünschen oder Ihre bisherige Nummer behalten wollen. Beides ist möglich und wird von der Teutel entsprechend koordiniert. Im Falle einer Rufnummern-Mitnahme – technisch: Portierung genannt – kontaktiert die Teutel Ihren bisherigen Anbieter und stimmt die Portierung ab. Die Rufnummern-Mitnahme ist ein standardisiertes Verfahren zwischen den Telekommunikationsunternehmen und stellt kein Problem dar.

Ich habe eine Telefonanlage, die ich gerne an die Fritz!Box anschließen möchte, geht das? Ja, das ist mit der Fritz!Box 7590, die Ihnen auf Wunsch von der Teutel zur Verfügung gestellt wird, möglich.

Welche Telefone kann ich an die Fritz!Box anschließen? Bei der Fritz!Box 7590 können Sie bis zu zwei analoge Geräte anschließen. Das kann ein Telefon, ein Anrufbeantworter oder auch ein Faxgerät sein. Auch der Anschluss weiterer Telefone oder einer Telefonanlage ist möglich. An die Fritz!Box 7530 können Sie ein analoges Telefon direkt anschließen. Es besteht aber die Möglichkeit, weitere schnurlose Telefone in der Fritz!Box selber anzulegen. Der Teutel-Kundenservice erläutert Ihnen gerne vorab die Unterschiede. Ebenso gerne richten die Teutel-Techniker die Fritz!Box beim Einrichtungstermin nach Ihren Bedürfnissen ein.

Wenn für die Glasfaser eine neue Leitung bis ins Haus gelegt wird – wer macht die Tiefbauarbeiten? Die Tiefbauarbeiten erfolgen mit ortsansässigen, zertifizierten Tiefbauunternehmen aus der Region, mit denen die Teutel schon seit Jahren zusammenarbeitet. Kurzum: Die Abläufe sind eingespielt und die Ausführungen erfolgen nach klaren Qualitätskriterien. Vor der Erstellung des Hausanschlusses erfolgt eine persönliche Absprache zwischen dem Immobilieneigentümer und der Teutel, in dem neben dem Zeitplan unter anderem individuelle Wünsche besprochen werden können.

Welche Vorteile hat die neue Glasfaserleitung gegenüber dem bisherigen Kupferkabel für mich? Es gibt mehrere Gründe, die für die Glasfasertechnologie sprechen. In erster Linie gehen die Vorteile auf die Geschwindigkeit der Datenströme und die garantierte Bereitstellung der gebuchten Leistungen zurück. Kurzum, die Daten werden schneller und zuverlässiger übertragen. Zudem hat Glasfaser – anders als Kupferleitungen – keine technischen Übertragungsgrenzen. Anders gesagt: mit einem Glasfaseranschluss sind Sie schon heute für die stetig steigenden Datenmengen zukunftssicher aufgestellt. Das ist bei Kupferleitungen nicht der Fall. Nebenbei muss das Signal in Kupferleitungen häufig verstärkt werden, was zusätzlich Energie kostet. Glasfaser ist damit auch energiesparsamer als Kupfer. Und da auch in bestehenden Kupfernetzen die Telefonie bereits – wie bei Glasfaser – über das Internet durchgeführt wird, spricht nichts gegen einen Glasfaseranschluss.