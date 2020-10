Marie Torhorst war erste Ministerin

Wer glaubt, dass Anja Karliczek die erste Ministerin ist, die aus Tecklenburg stammt, irrt sich. Das beweist ein Blick in die Zeitungsarchive. Marie Tonhorst, Pfarrerstochter aus Ledde war von 1947 bis 1950 in Thüringen, damals noch Sowjetisch besetzte Zone, als erste deutsche Frau Ministerin für Volksbildung. Über die SPD fand sie im Jahr 1932 den Weg in den Kommunismus. Im Jahr 1988 – sie wäre 100 Jahre alt geworden – berichtete diese Zeitung über den Werdegang der Politikerin:

„Sie ist schon das, was man eine ganz besondere Frau nennen muss, Frau Professor Dr. Dr. h. c. Marie Torhorst , geboren am 28. Dezember 1888 in Ledde als jüngstes der sieben Kinder von Pfarrer Arnold Torhorst und seiner Frau Luise, geborene Smend. Von 1947 bis 1950 Ministerin für Volksbildung in Thüringen in der „Sowjetisch besetzten Zone“ (BZ), war sie damit die erste Ministerin in deutschen Landen überhaupt.

Am 24. Februar 1978 wird sie mit dem Karl-Marx-Orden ausgezeichnet, der höchsten Ehrung, die von der DDR vergeben wird. Und am heutigen Tage feiert sie ihren hundertsten Geburtstag in Berlin-Friedrichshagen im Clara-Zetkin-Heim an der Werlseestraße. Und wieder ist die Ehrung fällig. So erhält Marie Torhost am Tage, da sie ihr hundertstes Lebensjahr vollendet, die Ehrendoktorwürde der Pädagogischen Wissenschaften der DDR.

Karl-Marx-Orden und Ehrendoktorwürde

Welch ein Leben, welch langer Lebensbogen, der in der trauten Dörflichkeit von Ledde begann. Schaut man in ihre Lebenserinnerungen, so hat Marie Torhorst Ledde, den Ort ihrer Kindheit und Jugend, immer sehr geliebt. Und doch ist sie seit 1945 nie mehr im Tecklenburger Land und überhaupt in der Bundesrepublik gewesen. Als überzeugte Kommunistin glaubte sie sich Repressalien und gar der Verfolgung ausgesetzt.

Die Geschichte ihrer Jugendzeit verdanken wir dem Akademischen Oberrat Armin Regenbogen aus Osnabrück, dessen Verbindung zu Marie Torhorst von einer weitläufigen Verwandtschaft herrührt.

Das Nesthäkchen im Pfarrhaus wächst unbekümmert und behütet in der Dörflichkeit von Ledde auf. Bis auf die älteste Schwester konnten die vier Söhne und die übrigen zwei Töchter des Pfarrers die höhere Schule besuchen und studieren. Vom kargen Gehalt des Vaters war das Studiergeld nicht zu bestreiten. Die Mutter aber hatte ein kleines Vermögen geerbt.

Marie hütete die Kühe der Kötter

Adelheid, die als sechtes Kind geborene Schwester, war immer ein bisschen kränklich und wurde schon im Kindesalter zur Kur nach Bad Rothenfelde geschickt. Ganz anders Marie. Sie spielte mit der Dorfjugend und hütete mit ihr die Kühe der Kötter. Einer der Hütejungen brachte der Spielgefährtin das Nachahmen von Vogelstimmen bei. In ihren vor zwei Jahren fertig gewordenen Memoiren schreibt Marie Torhorst, dass die in der Kindheit erworbene Fähigkeit, mit der Vogelwelt durch Stimmen-Imitationen zu verkehren, ihr viele schöne Erlebnisse im Verlauf des Lebens verschafften.

Den Vater begleitete sie bei Krankenbesuchen zu den weit verzweigten Gehöften und Heuerlingskaten. Im Winter erklärte er ihr auf dem Nachhauseweg die Sternbilder, die Planeten mit ihren wechselnden Stellungen, wobei er sich gewiss auch seines Sohnes Julius erinnerte, der Astronomie und Mathematik studierte.

„ In der Dorfkirche saßen die wohlhabenden Bauern, Handwerker und Kaufleute auf gesonderten Plätzen. In der Dorfkirche saßen die wohlhabenden Bauern, Handwerker und Kaufleute auf gesonderten Plätzen. “ Marie Torhorst

Eines hatte sich bei Marie Torhorst offensichtlich ganz besonders eingeprägt. Sie schreibt: „In unserer Dorfkirche saßen die wohlhabenden Bauern, Handwerker und Kaufleute mit ihren Familien auf gesonderten Plätzen, die um den Altar herum ein wenig erhöht angeordnet waren. Das galt auch für die Lehrerfamilie und die Pfarrersfrau mit ihren Kindern.

Im Kirchenschiff saßen in langen Bankreihen die Heuerlingsfamilien und die übrigen kleinen Leute, an die sich mein Vater während seiner Predigt von der Kanzel aus wandte, während die in seinem Rücken um den Altar Sitzenden niemals direkt angesprochen wurden. Ich sehe noch heute die sorgenvollen Gesichter der Heuerlingsfrauen vor mir, die gläubig zu meinem Vater aufschauten und ihm fest vertrauten.

Die schöne Kindheit im Elternhaus ging mit 14 Jahren zu Ende. Marie Torhorst wurde zusammen mit ihrer Schwester Adelheid in das Stift Keppel gegeben, um dort die Schulbildung fortzusetzen. Sie wurde krank vor Heimweh nach dem Leben in der Ledder Dörflichkeit. Hier hat ihr die ältere Schwester sehr geholfen. Im Stift Keppel verehrte sie besonders ihre Deutsch- und Geschichtslehrerin Marie-Antoinette Gaillard, die sie später als Ministerin besucht. Sie ist am 27. März 1974 im Alter von 105 Jahren gestorben.

Großes Heimweh im Stift Keppel nach dem dörflichen Leben in Ledde

Im Jahr 1905 kehrte Marie Torhorst zunächst nach Ledde zurück. Und die Familie konnte es sich leisten, nach Norderney zu fahren. Marie Torhorst ist vom Meer begeistert. Bleibende Erinnerungen sind die Musikabende im Pfarrhaus in Ledde. Fast alle Kinder spielen ein Instrument. Als der Vater am 1. Juni 1909 stirbt, siedelt Marie mit der Mutter nach Bonn über. Sie bildet sich in gymnasialen Kursen weiter. Sie spielt in einer Hockeymannschaft, obwohl es vor dem Ersten Weltkrieg unüblich war, dass Mädchen in der Öffentlichkeit Sport trieben.

Alst Studentin erlebt sie den Beginn des Ersten Weltkrieges. Viele ihrer Studienkollegen fallen an der Front, vor allem bei Langemark, wo ungenügend ausgebildete Studenten ins Feuer geschickt wurden.

Der Krieg und seine Auswirkungen waren es wohl, die das politische Leben und Wirken von Marie Torhorst entscheidend beeinflusst haben. Sie schloss sich einer Gruppe religiöser Sozialisten an, beteilige sich an Arbeiterdemonstrationen. Die Mutter, mit der sie zusammenlebte, hatte gegen die Betätigung bei den religiösen Sozialisten zunächst nicht einzuwenden, war aber zutiefst erschrocken, als sie die Absicht von Marie erfuhr, gemeinsam mit einigen Professoren und Studenten einen Aufruf zu unterschreiben, in dem sich ihre sozialistische Auffassung wiederfand. Marie entsprach den Wunsch der Muter, was falsch war, wie sie später sagte.

Eine Gruppe roter Matrosen aus Kiel stört die Doktorprüfung

Im Jahre 1918 legte sie die Doktorprüfung ab. Die schriftliche Arbeit erhielt die Note „sehr gut“. Die mündliche Prüfung hatte sie an jedem Tag zu absolvieren, als eine Gruppe roter Matrosen das Bonner Rathaus besetzte. Sie gehörten zu den Kieler Matrosen. Nur mit Mühe gelang es Marie Torhorst, die Prüfungsgespräche zu absolvieren. Sie erinnert sich. dass sie am Ende viel Glück beanspruchen musste, um mit dem Gesamturteil „cum laude“ davonzukommen.

Im Frühjahr 1924 übernahm sie die Leitung einer privaten Handelsschule in Bremen. Vier Jahre später schloss sie sich der SPD an. Im Jahre 1931 wird sie Mitglied der KPD, lässt sich ein halbes Jahr vom Schuldienst befreien und geht nach Moskau.

Nach der Machtübernahme und dem Beginn des Hitlerstaates wird sie auf die Straße gesetzt. Mehrfach wird sie von der Gestapo vernommen und kommt 1943 in ein Strafarbeitslager, weil sei einen jüdischen Jungkommunisten bei sich aufgenommen hatte.

Verhöre durch die Gestapo und Einlieferung in ein Strafarbeitslager

Unmittelbar nach dem Krieg arbeitet sie zunächst beim Berliner Rundfunk und bekommt, entsprechend ihrer Neigung, beim Hauptschulamt die Abteilung für Lehrerbildung übertragen.

Ende Mai wird sie auf Vorschlag der SED zum Minister für Volksbildung in Thüringen gewählt. Ihr unterstanden neben den allgemeinbildenden Schulen die Kindergärten, Horte und Heime, die Berufs- und Fachschulen, Hochschulen und Universitäten, Theater, Lichtspielhäuser, das Konzertwesen, die Museen, Bibliotheken und das Verlagswesen.

Thomas Mann besucht sie und schreibt später: „Was meine sympathische Begleiterin betrifft, so habe ich sie nicht lächeln sehen. Es liegt ein asketischer Ernst auf ihrem Gesicht, strenge Ruhe, Entschlossenheit und eine der Verbesserung des Irdischen zugewandte Frömmigkeit.“

„ Es liegt ein asketischer Ernst auf ihrem Gesicht, strenge Ruhe, Entschlossenheit und eine der Verbesserung des Irdischen zugewandte Frömmigkeit. Es liegt ein asketischer Ernst auf ihrem Gesicht, strenge Ruhe, Entschlossenheit und eine der Verbesserung des Irdischen zugewandte Frömmigkeit. “ Thomas Mann

Im Anschluss an die Volkswahlen 1950 wurde in Thüringen eine neue Regierung gebildet und Marie Torhorst ihrer Pflichten entbunden. In Berlin übernahm sie zunächst die Leitung der großen Kunstausstellung der Volksrepublik China, danach war sie für ein Jahr Sekretärin der Internationalen Demokratischen Frauen-Föderation. Bis 1957 leitete sie dann die Abteilung für Internationale Beziehungen im Ministerium für Volksbildung und hatte noch zahlreiche Ehrenämter inne und wird im Alter von 76 Jahren noch freie wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Die Jahre der Kindheit aber in Ledde im schönen Tecklenburger Land sind ihr stetig im Gedächtnis geblieben, wie auch ihre vor zwei Jahren fertig gewordenen Memoiren beweisen“, endet der Bericht.