Mutig, stark und selbstbewusst

„Sie war eine beeindruckende Frau mit einem klaren Blick.“ Rudi Grunden erinnert sich noch sehr gut an seinen Besuch bei Marie Torhorst . Im Frühjahr 1989 hatte er die gebürtige Ledderanerin gemeinsam mit zwei Kollegen in Ost-Berlin besucht. Anlass war ein Zeitungsbericht über deren 100. Geburtstag. „Wir haben damals gesagt, wir laden sie nach Tecklenburg ein“, erinnert sich Grunden. Wir, dass waren insgesamt drei Hauptschullehrer. Doch aufgrund ihres hohen Alters wollte die Dame nicht reisen. Sie lud stattdessen die Tecklenburger zu sich ein. An diese Reise erinnerte sich Grunden, als er am Montag den alten Bericht über die erste deutsche Ministerin in dieser Zeitung gelesen hatte. Und er verweist auf einen Artikel über die Reise nach Ost-Berlin:

„Sie sind also der Herr, der jeden Morgen an meinem Vaterhaus vorbeifährt“, freute sich die 100-jährige Marie Torhorst und strahlte die Besucher im Clara-Zetkin-Altenheim in Ost-Berlin mit ihren lebendigen Augen an. „Steht denn die schöne alte Blutbuche noch?“, fragte die rüstige Seniorin ihre Gäste aus dem Tecklenburger Land zum Schluss eines langen Gespräches über Ledde, wo sie am 28. Dezember 1888 als jüngstes der sieben Kinder des Pfarrers Arnold Torhorst und seiner Ehefrau Luise das Licht der Welt erblickt hatte. Einen Schwall von Jugenderinnerungen hatte die in der DDR sehr bekannte Politikerin und Pädagogin beim Besuch der Tecklenburger Hauptschullehrer Rainer Münzberg , Rudi Beese und Rudi Grunden parat.

Der Besuch in Ost-Berlin, wo die Ledder Pfarrerstochter und spätere Ministerin für Volksbildung in einem Altersheim ihren Lebensabend verbrachte, wurde jedoch nicht nur für die 100-jährige Marie Torhorst zu einem tiefen Erlebnis. Auch die Gäste aus ihrer Heimat erlebten einen unvergesslichen Tag mit einer sehr alten, jedoch geistig sehr regen und noch immer politisch und pädagogisch engagierten Dame. Umso schmerzlicher war für die drei Männer die Nachricht vom plötzlichen Tod der gebürtigen Ledderanerin, die sich ihnen wenige Tage vor ihrem Dahinscheiden noch als kritische, religiös geprägte Sozialistin und begeisterte Verfechterin der Frauenbewegung präsentiert hatte.

Der Kontakt mit der großen alten Dame der DDR-Pädagogik entstand auf ungewöhnliche Art und Weise. Als der Tecklenburger Hauptschullehrer Rainer Münzberg den Bericht zum 100. Geburtstag der Ledderanerin in dieser Zeitung las, schrieb er ihr spontan einen Brief und lud sie zu einem Besuch ein. Als Zeitzeugin hätte sie, so die Idee von Münzberg, den Unterricht der Hauptschule durch persönliche Erzählungen bereichern können.

Aus dem Besuch in Tecklenburg wurde zwar nichts, dafür reagierte Marie Torhorst auf die Anfrage, ob er sie einmal im Altenheim in Ost-Berlin besuchen wolle. „Jederzeit empfangsbereit“ stand auf einem Telegramm. das die 100-Jährige an Münzberg schickte. Auf diese freundliche Art ermutigt, machte sich Münzberg mit seinen beiden Freunden und Kollegen auf den Weg.

Die Freude, die sich auf dem Gesicht der alten Dame widerspiegelte, übertraf alle Erwartungen der drei Besucher. Dutzende von Fragen prasselten auf die drei Lehrer ein. „Steht die Schmiede noch? Hat sich das Pfarrhaus verändert? Wie geht es den Folsches? Wie sieht es heute rund um die Kirche aus?“ Das und vieles mehr wollte die gebürtige Ledderanerin wissen. Sehr tief, das spürten die Gäste deutlich, war noch immer ihre Heimatliebe. Gefühle, die deutlich auch in ihrer Biografie „Marie Torhorst – Pfarrerstochter, Pädagogin, Kommunistin“, die sie im 91. Lebensjahr verfasste, zu spüren sind. Im ersten Kapitel erinnert sie sich an ihre Kindheit in Ledde, an ausgedehnte Exkursionen durch die Wälder, an ihre Mutter, die die schöngeistige Literatur liebte, und an ihren Vater, den Ledder Pfarrer, der mit ihr lange Spaziergänge bei Mondschein unternahm und ihr dabei den Sternenhimmel erklärte.

Solche gedanklichen Reisen in die Vergangenheit bestimmten auch das Gespräch im Clara-Zetkin-Heim. Kaum ein Wort verlor die ehemalige Ministerin über die DDR von heute. Während bei den Besuchern daher der Eindruck entstand, dass die 100-Jährige eine etwas distanzierte Haltung zur gegenwärtigen Politik dort hatte, sprach sie geradezu euphorisch über die Sowjetunion. Auf ihrem Schreibtisch entdeckten die Tecklenburger Lehrer Porträtfotos von Böll, Lenin und Gorbatschow. Auf dessen Bild zeigte sie mit dem Finger und rief dabei aus: „Dass ich diese Entwicklungen noch erleben kann. Da findet Revolution statt.“ Mit einem Augenzwinkern und einem schelmisch erhobenen Zeigefinger fügte sie hinzu: „Doch was wäre Gorbatschow ohne seine Frau?“

Marie Torhorst selbst war Zeit ihres Lebens eine starke Frau, die schon zur Jahrhundertwende mutig und selbstbewusst all das getan hatte, was damals nur Männern zustand. Die Ledderanerin war nicht nur eine der ersten weiblichen Studenten in Deutschland. Sie widmete sich zudem den naturwissenschaftlichen Fächern Mathematik, Physik und Geografie. Sie trieb öffentlich Sport, unternahm Reisen in alle Welt, legte ihre Doktorprüfung ab, engagierte sich politisch. Zu jener Zeit waren viele Männer nicht bereit, ihren Ehefrauen außer dem häuslichen Glück auch das Recht auf berufliche Tätigkeit sowie auf gesellschaftliche und politische Arbeit zuzubilligen. „Auf das große Glück, eigenen Kindern das Leben zu schenken, mussten wir aus wohlerwogenen Gründen verzichten“, schreibt die „Rote Marie“, wie sie überall genannt wurde, in ihren Memoiren über sich und ihre Schwester Adelheid.

Doch das liberale Elternhaus in Ledde, in dem die Schwestern aufwuchsen, ermöglichte allen Kindern ein für damalige Verhältnisse ungewöhnliches, aus dem Rahmen fallendes Leben. Die Schicksalslinie von Marie Torhorst weicht von dem damals üblichen Weg ab, als sie sich zum Studium entschließt. Tiefe Eindrücke hinterlassen in dieser Zeit die Schrecken des Ersten Weltkrieges, in dem viele ihrer Bekannten ihr Leben lassen. Doch auch ein Wiedersehen mit einer Freundin aus Ledde versetzte ihr einen Schock, der ihr politisches Engagement mit auslöste. „In meiner Erinnerung habe ich sie als stattliches und begabtes Mädchen vor Augen. Es war erschütternd für mich, als ich sie nach Beendigung meines Studiums wiedersah. Obwohl erst 30-jährig, eine alte Frau mit gekrümmtem Rücken, mit müden Augen“, schreibt die 91-Jährige. Damals begann sie, engagiert Partei zu ergreifen für die kleinen Leute, die ihrer Meinung nach nicht auf ein Leben nach dem Tod vertröstet werden durften.

Marie Torhorst schließt sich einer Gruppe religiöser Sozialisten an, beginnt eine intensive politische Arbeit, tritt – damals bereits Leiterin einer Handelsschule – der SPD bei. 1932 lässt sie sich vom Schuldienst beurlauben für einen Studienaufenthalt in der Sowjetunion. Diese Zeit bezeichnet sie in ihrer Biografie als den wichtigsten Abschnitt in ihrer politischen Entwicklung. „Von dieser Zeit an wurde die politische Arbeit auf der Grundlage der marxistisch-leninistischen Weltanschauung zum Hauptinhalt meines Lebens.“ Sie tritt zur KPD über.

Unter den Schrecken des Nazi-Regimes und des Zweiten Weltkrieges leidet sie, die bereits vorher wegen ihres politischen Engagements oft diskriminiert wurde, besonders. Sie wird verfolgt, verhaftet, verhört, während ihre Schwester nach Holland emigrieren kann und von dort aus den Widerstand organisiert.

Nach Kriegsende beginnt die steile politische Karriere der treuen Kommunistin. Sie wird Ministerin für Volksbildung in Thüringen, nimmt selbst im hohen Alter noch zahlreiche Ehrenämter wahr. Sie wird mit dem Karl-Marx-Orden ausgezeichnet.

Die alte Dame präsentierte sich den Besuchern aus Tecklenburg als religiös geprägte Sozialistin, weder als „Hurra-Kommunistin“ noch als Stalinistin. Die DDR-Pädagogin setzte sich intensiv und sehr kritisch mit den Problemen ihre Landes auseinander.