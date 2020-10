Eigentlich war die Dialog-Ausstellung „ Otto Modersohn und Per Kirkeby – Natur in der Malerei“ in diesem Jahr im Tecklenburger Otto Modersohn Museum geplant. Doch dann kam alles anders. Die Corona-Pandemie zwang die Verantwortlichen dazu, das Museum zu schließen.

Es sei nicht möglich, die nötigen Abstandsregeln zu gewährleisten. Außerdem ließen die Raumkapazitäten nicht hinreichend Ausweichflächen und Wartezonen zu. Die Vorstände des Vereins OMMT und des Förderkreises haben deshalb beschlossen, das Museum zunächst weiterhin geschlossen zu halten, hieß es im Frühjahr. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wann das Museum wieder geöffnet wird, steht in den Sternen. Ein Datum vermag Geschäftsführerin Dr. Uta Jenschke nicht zu nennen. Was angesichts aktuell wieder steigender Ansteckungszahlen nachvollziehbar ist.

Besser – weil größer – ist die Situation im Otto Modersohn Museum in Fischerhude. Dort wird nun die Dialog-Ausstellung gezeigt. Und Antje Modersohn, Enkelin des Malers, freut sich darüber, ein Ausweichquartier für die Bilder von Modersohn und Kirkeby anbieten zu können. Sie und Professor Erich Franz, beide auch in Tecklenburg engagiert, hoffen, dass sich der eine oder andere Kunstliebhaber aus dem Tecklenburger Land auf den Weg in den Norden macht. „Die Ausstellung ist sehr schön geworden“, versichert Franz im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der dänische Künstler Per Kirkeby (1938-2018) gehört zu den herausragenden europäischen Künstlern der vergangenen Jahrzehnte. Obwohl seine Gemälde völlig ungegenständlich sind, wirken sie überhaupt nicht abstrakt. Man gewinnt sogar den Eindruck, sie würden mehr und Intensiveres über die Natur aussagen als zum Beispiel ein Landschaftsgemälde, teilt das Museum mit.

Kirkebys Werk ist insofern mit der Kunst von Otto Modersohn vergleichbar, als auch dieser – bereits um 1890 – das „richtige“ Abmalen der Naturmotive für völlig ungeeignet hielt, um eine wesentliche Aussage über die Natur ins Bild zu bringen. Erst im freien Umgang mit der gemalten Farbe könne der Maler ein Gefühl und eine Idee von der Natur vermitteln.