„Blühwiesen machen süchtig“

Begonnen hat es als kleiner Wettbewerb. Ihr Mann habe Wildblumensamen vom Discounter ausgesät und sie selbst hatte sich welchen von der ANTL (Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land) besorgt. So entstanden zwei blühende Inseln auf der großen Wiese in Holthausen. Und dort summt und brummt es gewaltig im Sommer. Genauso wollte es Angelika Struck haben und ihren Beitrag leisten für mehr Artenvielfalt.

Das hat sich doppelt ausgezahlt: Sie besitzt einen insektenfreundlichen Garten und ist nun dafür belohnt worden. Angelika Struck ist die Gewinnerin des Wettbewerbs „Mein blühender Garten“, den die Stadt ausgerichtet hat. Am Mittwochnachmittag war die Siegerehrung für die Gartenbesitzer, die auf den drei ersten Plätzen gelandet sind. Neben Angelika Struck sind das Marielies Saatkamp und Maximilian Colditz , der seine beiden Kinder Luise und Leopold mitgebracht hatte.

„ Auch jetzt im Oktober kann man noch Blühstreifen einsäen. Auch jetzt im Oktober kann man noch Blühstreifen einsäen. “ Klimaschutzmanagerin Laura Backhaus

Treffpunkt war im Garten von Angelika Struck. Dort entspann sich sofort ein lebhaftes Fachgespräch. Wann und wie oft müssen die Blühwiesen gemäht werden? Wie lässt sich der Samen ernten und aussäen. Was ist in kleinen Gärten möglich? Die Gewinnerin des Wettbewerbs zeigte ihren Besuchern Totholzhaufen, verschiedene Pflanzen und Bienenhotels. Und sie wusste auch schon, was sie mit ihrem Gewinn (Lieferung und Pflanzung eines bienenfreundlichen Baumes im Wert von 350 Euro vom Grünen Zweig) anfangen will. Ein Lederhülsenbaum soll es sein, erklärte sie der städtischen Klimaschutzmanagerin Laura Backhaus, die den Wettbewerb initiiert hatte.

Marielies Saatkamp, die den zweiten Preis gewonnen hat (ein halber Facharbeitertag und Beratung im Garten im Wert von 250 Euro von der Firma Reiffenschneider) überlegt, ein Sandarium anzulegen. Das ist ein Sandbeet, in dem Bienen nisten können. In ihrem Garten gibt es einen Teich, der sich zu einem Biotop entwickelt hat und voller Molche sei. Frühblüher sorgen bereits im Winter für Farben. Im Sommer blühen Margariten üppig. Zudem hat sie einen Bauerngarten. „Den habe ich vorerst sich selbst überlassen, weil der Boden ausgelaugt ist“, erzählte die Tecklenburgerin.

In Brochterbeck ist Familie Colditz zu Hause. Sie hat einen Gutschein im Wert von 150 Euro von „Heimann und Günther“ gewonnen. Ihr Garten ist ein Beispiel dafür, dass sich auch kleine Flächen insektenfreundlich gestalten lassen. Statt klassischer Gehölze wachsen im Vorgarten Wildblumen. Die „Insektenwiese“ macht auch den Kindern Freude. „Wir haben die alte Wiese sich einfach entwickeln lassen“, schildert Maximilian Colditz. Wildwuchs im Vorgarten ist eigentlich untypisch für das Münsterland. Wie reagieren die Nachbarn darauf? „Die sind sehr tolerant“, schmunzelte der Hausherr. Das Mähen übernimmt er natürlich selbst – mit der Sense.

Neben der Insektenfreundlichkeit hat Colditz einen weiteren Vorteil der Wiese festgestellt: Das Haus heizt sich im Sommer weniger auf. „Die Grashalme streuen das Licht der Sonne, es wird besser reflektiert.“ Apropos Licht. Der Strahl der Gartenlampen von Familie Colditz geht nach unten, damit die Insekten in der Dunkelheit nicht fehlgeleitet werden.

Gute Idee, die auch andere Gartenbesitzer nachahmen können, befand Laura Backhaus, die sich über die rege Teilnahme am Wettbewerb freute. Die älteste Teilnehmerin war übrigens die 99-Jährige Emmi Howe.

Auch jetzt im Oktober könne man noch Blühstreifen einsäen, regte die Klimaschutzmanagerin an, warnte aber vor der Hoffnung auf einen schnellen Erfolg. Bis alles richtig blühe, brauche man Geduld, werde dafür aber auch belohnt. Blühwiesen würden so manche Überraschung in sich bergen. „Blühwiesen machen süchtig“, brachte es Angelika Struck auf den Punkt.