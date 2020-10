Einfühlsam und wissbegierig

„Sie haben so eine liebe Mitarbeiterin“, habe die Patientin geschwärmt, erinnert sich Maren Lohöfer-Sieck und ergänzt umgehend: „Ich wusste direkt: Das war Bayman.“ Die Frau habe erzählt: „Ich hatte ein wenig Angst vor der Behandlung. Sie hat mir dann die Hand gehalten.“ Die gebürtige Syrerin Bayman floh mit ihrer Familie vor Krieg und Terror aus der alten Heimat nach Deutschland und absolviert seit August diesen Jahres ihre dreijährige Ausbildung in der Zahnarztpraxis in Brochterbeck.

„Sie ist super einfühlsam, wissbegierig, sieht Arbeit und packt stets mit an – was will man mehr?“, äußert sich Lohöfer-Sieck im Gespräch mit unserer Zeitung. Zwar habe die Praxis bereits eine Auszubildende im zweiten Lehrjahr und die Chefin sagt auch: „Wir haben zu Anfang natürlich überlegt, wie wir es am besten machen können.“ Dennoch seien bereits zwei Monate später alle „sehr zufrieden“, die Unterstützung bei sprachlichen Schwierigkeiten werde durch das ganze Team aufgefangen und Bayman selber fühle sich „sehr gut aufgehoben“ in dem Team von zwölf Mitarbeitern.

Klar: Für die Praxis ist die Neu-Brochterbeckerin keine Unbekannte. Ein Erstqualifizierungsjahr hat sie bereits hinter sich, die Entscheidung, ihr eine Chance durch eine Ausbildung zu geben, sei Lohöfer-Sieck dementsprechend leicht gefallen: „Eine so fleißige und aufmerksame Mitarbeiterin findet man nicht so schnell.“

Den Anfang nahm diese „Erfolgsgeschichte“, als Betreuerin Rita Brinkmann den Kontakt zur Praxis herstellte. Sie erinnert sich: „Bayman hatte mir gesagt, dass sie in diesen Bereich arbeiten will.“ Ihr Vater habe in Syrien in einer Radiologie gearbeitet, damals habe sie ihm bereits an zwei Tagen unterstützt. Die Arbeitsweisen in Syrien und Deutschland würden sich nicht groß unterscheiden, ein erstes Gefühl, in welche Richtung es gehen soll, war damals bereits geboren.

Hemmungen, Fragen zu stellen hat sie nicht – vor der Behandlung im Mundbereich „natürlich auch nicht.“ Für Brinkmann ist dies alles mehr als nur Arbeit: „Sie lernt die Menschen kennen. Die Menschen lernen sie kennen. So kommt man in Brochterbeck an.“ Lohöfer-Sieck ergänzt: „Ich kenne niemanden, der sich so sehr integriert wie Bayman.“

Die Chefin fügt hinzu: „Alle erwarten, dass sich die Menschen bei uns integrieren sollen, aber verschließen dann ihre eigenen Türen.“ Sie selber hat einen anderen Weg eingeschlagen: „Und würde es immer wieder tun.“ Klar: Nicht nur für Bayman, auch für Brinkmann war es ein Glücksgriff: „Die Arbeitgeber müssen bei der Suche nach Arbeit natürlich auch mitspielen. Hier hat es perfekt geklappt.“

In der Ausbildung agiert Bayman Hasan bereits als Assistentin wie jede andere. Lohöfer-Sieck: „Dabei ist eine Ausbildung in einem fremden Land enorm kompliziert.“

Neben der deutschen Alltagssprache kommen nun auch Fachbegriffe auf Latein dazu. Außerdem schwierig: Bayman musste die deutschen Schriftzeichen lernen und: „Unsere Handschrift ist auch nicht die einfachste zum entziffern“, schmunzelt Lohöfer-Sieck. Bayman lobt: „Alle haben sehr viel Geduld mit mir. Das ist gut. So kann ich viel lernen.“

Protokollieren von Kommentaren der Ärztin, Vorbereiten des Patientenstuhles, bei Füllungen helfen und vieles mehr – für eine große Bandbreite an Aufgaben steht Bayman der Praxis zur Verfügung, die Chefin sagt: „Mit ihr kann ich einen ganzen Vormittag reißen.“

Neben der Ausbildung in der Praxis – die übrigens fußläufig für die junge Frau zu erreichen ist – besucht Bayman an zwei Tagen in der Woche die Berufsschule in Rheine, knüpfte hier schnell Kontakt. Außerdem arbeitet Dr. Sylvia Schlepphorst sowohl als Lehrerin in Rheine wie auch als Zahnärztin in der Praxis. Dieser Zustand sowie die zusätzliche Förderung durch das Programm „Lernen fördern“ helfen Bayman – in einer Arbeitswelt, in der sie sich schon längst wie zuhause fühlt.