Die Ledderaner, die Leedener und die Brochterbecker: Sie haben es vorgemacht: Als es um die Nachfragebündelung ging, haben sie sich zügig und zahlreich gemeldet. Glasfaserkabel beziehungsweise schnelles Internet – daran hatten sie großes Interesse. Über 90 Prozent der Haushalte in Leeden, über 80 Prozent in Ledde und über 70 Prozent in Brochterbeck wollten und werden damit versorgt. Selbst in den Außenbereichen sind es rund 80 Prozent. Nur in Tecklenburg, da hakt es gewaltig. Lediglich 42 Prozent der Haushalte haben bei der Teutel, der Tochter der Stadtwerke Lengerich, aktuell bekundet, dass sie angeschlossen werden wollen. 55 Prozent sind notwendig, damit sich die Maßnahme rechnet und wirtschaftlich vertretbar ist.

Bürgermeister Stefan Streit appelliert im Pressegespräch ausdrücklich, die „einmalige Chance“ nicht zu vertun. Zeitlich wird es eng. Die Frist läuft am 31. Oktober ab und, so Streit, sie wird auch nicht verlängert. „Wir brauchen jetzt eine Entscheidung.“

Die drei Schulen in der Stadt sowie das Rathaus sind bereits angeschlossen. Das gilt auch für die Siedlungen Ekenhoff und Broekland. Nun fehlen noch die Haushalte im Stadtkern und den angrenzenden Straßen. Der Bürgermeister setzt darauf, dass diejenigen, die Interesse bekundet haben, auch ihre Nachbarn dafür mobilisieren, damit sie nicht in die Röhre schauen beziehungsweise Jahre auf einen Anschluss warten. Flächendeckende Anschlüsse, noch dazu auf dem Land, seien ein einmaliges Infrastrukturprojekt, „um das uns andere Regionen beneiden“. Und Stefan Streit will die Tecklenburger auch bei der Ehre packen. „Die Ortsteile laufen ihnen sonst den Rang ab.“

Hinzu kommt ein weiterer Vorteil, wenn die Quote von 55 Prozent überschritten wird. In Zusammenarbeit mir der Teutel soll es freies WLAN im Gebiet der Altstadt geben, und zwar ein gesichertes Netz. Dafür würde die Teutel die Infrastruktur schaffen. Ein Service nicht nur für Touristen und Tagesgäste, sondern auch für die Tecklenburger. „Das bekommen wir hin, wenn wir den Glasfaserausbau schaffen“, ist Stefan Streit überzeugt und spricht von einem „Zusatzgewinn“.

Die Teutel ist heute von 9 bis 12 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Tecklenburger Wochenmarkt vertreten.