Täter haben es auf Zigaretten abgesehen

Auf Bargeld und Zigaretten hatten es Einbrecher abgesehen, die an der Autobahn ihr Unwesen getrieben haben. Davon berichtet die Polizei und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Rasthäuser an der A 1 eingebrochen – sowohl in die Raststätte Tecklenburger Land Ost in Richtung Bremen als auch in die Raststätte an der gegenüberliegenden Fahrbahn, die in Richtung Münster führt. Die Rasthäuser haben aktuell im Gegensatz zu den weiterhin durchgehend geöffneten Tankstellen in der Nacht geschlossen.

Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, stahlen die Diebe aus der Raststätte Tecklenburger Land Ost zahlreiche Zigarettenschachteln aus einem Verkaufstresen. Das Regal mit den Tabakwaren war nahezu leergeräumt, als die Polizei den Tatort begutachtete. Darüber hinaus brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und entfernten die Geldkassetten. Die Kassetten lagen neben den zerstörten Automaten am Boden. Bargeld wurde offenbar nicht entwendet, teilt die Polizei weiter mit.

Zeugen gesucht

Die Vordertür der Raststätte war verschlossen und wies keine Einbruchsspuren auf. Im hinteren Bereich konnten die Beamten jedoch Hebelspuren an einer Glastür feststellen, die nach draußen führt. Diese stand einen Spalt offen. Eine Fliegengittertür zum Innenraum war komplett geöffnet.

Der Gesamtschaden des Diebstahls beläuft sich ersten Schätzungen der Beamten zufolge auf einen hohen vierstelligen Betrag. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht.

In Richtung Bremen sind ebenfalls Diebe in die Autobahnraststätte eingedrungen. Die Tat ereignete sich im selben Zeitraum – zwischen Dienstag, 19.15 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter auf der südwestlichen Gebäudeseite ein Fenster aus den Scharnieren und gelangten so in einen abgetrennten Sitzbereich der Raststätte. Sie versuchten, zwei Spielautomaten aufzubrechen, beiden lagen beim Eintreffen der Beamten auf dem Boden. Die Polizei hat an den Automaten entsprechende Hebelspuren festgestellt.

Beute in Form von Bargeld machten die Diebe nicht. Auch in diesem Fall gibt es keine Hinweise zu den Tätern.

Die Polizei in Lengerich bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Sie können sich melden unter 0 54 81/93 37-45 15.