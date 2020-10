„Ihr fehlt uns“: Das Lied unter diesem Titel ist eine Liebeserklärung an alle Omas und Opas und solche Menschen, die diese Funktion erfüllen. Im Rahmen des Kulturrucksacks hatten Tecklenburger Kinder ein Lied komponiert und den Text dazu geschrieben. Anschließend wurde ein Video aufgenommen, das jetzt auf Youtube zu sehen ist. Dabei hatten die Mädchen und Jungen professionelle Unterstützung.

Knapp 600 Aufrufe

„Das Thema war vorgegeben“, erzählt Stephanie Müller-Bromley , Leiterin des Kinderchores „Mollmäuse“. Drei Treffen habe es in großer Runde gegeben, die anderen hätten online stattgefunden. Zum Ende der Sommerferien war alles vorbereitet, der Film konnte gedreht werden. Seit Dienstag ist er im Netz und hat bereits knapp 600 Aufrufe.

„Mitwirkende“ ist auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Sie sei im Studio gewesen, um ein Gedicht zu sprechen für die vierte Tecklenburg CD, die derzeit in Arbeit ist, erzählt Müller-Bromley. Gefragt, ob sie bei dem Kulturrucksack-Projekt mitmachen würde, habe sie spontan zugesagt. In dem Video ist nicht nur die Ministerin zu sehen, auch einige Opas und Omas haben mitgespielt. An dem Projekt beteiligt waren die Kinder Tim, Adrian, Nele, Carlotta, Jeta, Nica, Leni, Hanna, Helene, und Sophia.