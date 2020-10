Heute endet offiziell die Nachfragbündelung der Lengericher Stadtwerke-Tochter Teutel zum geplanten Breitbandausbau im Stadtkern von Tecklenburg. Diese Zeitung hatte die Leser aufgefordert, Fragen im Zusammenhang mit dem geplanten Breitbandausbau zu schicken, die wiederum zwecks Beantwortung an die Teutel weitergeleitet worden sind:

Kann man den Glasfaseranschluss auch einfach nur zum Telefonieren nutzen? Teutel: Ja, können sie! Die Telefonie kann über den Glasfaseranschluss (ohne Webdienste) abgebildet und genutzt werden. Im Grundpreis der Teutel ist immer die kostenlose Telefonie im gesamten deutschen Festnetz enthalten.

Was bedeuten FFTB und FTTH?

Teutel: Fibre-to-the-Building/Basement (FTTB) bedeutet „Glasfaser bis zum Gebäude“, teilt die Teutel mit. „Die FTTB-Architektur sieht vor, dass das Glasfaserkabel innerhalb des Gebäudes beziehungsweise dem Keller des Objektes endet, in dem der Kunde seinen Anschluss hat. Fibre-to-the-Home (FTTH) bedeutet „Glasfaser bis in die Wohnung“. Die FTTH-Architektur sieht vor, dass das Glasfaserkabel in den Wohnungen des Kunden am Teilnehmeranschluss endet. In der Regel ist das eine Anschlussdose in der Wand, die sich an einer zentralen Stelle in der Wohnung befindet. Die Teutel erschließt grundsätzlich Ein- und Zweifamilienhäuser in FTTH – in Mehrfamilienhäuser wird in Zusammenarbeit mit den Eigentümern häufig FTTB bevorzugt. Entscheidend ist: in beiden Fällen wird das Gebäude mit Glasfaser angeschlossen, so dass die gewünschte Bandbreite auch sicher ankommt.

Können Kunden während ihrer Vertragslaufzeit den Tarif ändern?

Teutel: Ja, innerhalb der Vertragslaufzeit ist es möglich, kostenlos einen höherwertigeren Tarif zu buchen. Der Wechsel kann dann mit Wirkung zum nächsten Monat stattfinden, sofern der Teutel eine Änderungsmitteilung in der ersten Woche des laufenden Monats vorliegt. Die Teutel bietet für Interessierte einen 14-tätigen Test zur Bandbreitensteigerung an, so dass die Kunden diese im Alltag testen können. Interessierte können sich einfach per E-Mail (info@teutel.de) melden.“

Muss ich meine Hausverkabelung vor Inbetriebnahme ändern beziehungsweise erweitern?

Teutel: Eine Änderung beziehungsweise Erweiterung ist nicht zwangsläufig nötig. Im Vorfeld bietet die Teutel eine kostenfreie Vorortbegehung an, um sowohl die Hausanschlussarbeiten zu besprechen, als auch die vorhandenen Hausverkabelung zu sichten. Das gemeinsame Ziel ist dabei, die vorhandene Struktur zu nutzen. Die Erfahrungen beispielsweise in Ladbergen und Lienen haben bereits gezeigt, dass die meisten Glasfaser-Neukunden die im Haus vorhandenen Kabel weiter nutzen und sich Umbauarbeiten ersparen konnten.