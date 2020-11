Die Zahl der mit Covid-19 Infizierten steigt im Kreisgebiet weiter an. Auch in Tecklenburg gibt es mit 15 Erkrankten deutlich mehr Fälle. Betroffen sind unter anderem die Jugendherberge und die Teutoburger Wald-Schule, Standort Brochterbeck. „Wir sind am Limit“, betont die kommissarische Schulleiterin Barbara Wömmel.