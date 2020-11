Todgeweihter auf der Tecklenburg

November, Nebel – ein Tross aus Reitern und Fußvolk zieht durch einen Hohlweg in der Nähe von Gevelsberg auf dem Weg von Soest nach Köln. Plötzlich stürmen Gestalten aus dem Dunst hervor und überfallen die Gruppe. Einige Begleiter fliehen, die anderen stellen sich dem Kampf. Schwertergeklirr, Wiehern der Pferde, Schlachtenlärm. Am Ende des Ringens liegt der Anführer der Überfallenen tot am Boden. Es handelt sich um den Kölner Erzbischof Engelbert von Berg, dem – zunächst am Kopf getroffen – eine Hand abgeschlagen wird. Dann fallen die Häscher über den schwer Verwundeten her und zerfleischen ihn förmlich mit ihren Dolchen. Zum Schluss stechen sie dem Kirchenfürsten in die Fußsohle, um zu überprüfen, ob er wirklich tot ist.

Die Begleiter des Erzbischofs ergreifen die Flucht. Nach Einbruch der Nacht kehrt ein Teil des Gefolges zum Tatort zurück und schafft die Leiche auf einem Düngerwagen, der am Tage noch zum Transport von Mist benutzt worden war, nach Schwelm, wo der dortige Priester sich allerdings weigert, den erschlagenen Erzbischof in der Kirche aufzubahren. Man bringt den Leichnam daher über Nacht ins Priesterhaus – ein sehr unwürdiger Umgang mit der Leiche eines der damals mächtigsten Männer in Deutschland, der zuletzt sogar Vertreter des Königs war. Am nächsten Morgen findet sich das verbliebene Gefolge zusammen und geleitet den toten Erzbischof ins Kloster Altenberg, wo die Leiche gewaschen, mit liturgischen Gewändern bekleidet und anschließend nach Köln überführt wird.

Diese spektakuläre Gewalttat trug sich vor genau 795 Jahren am 7. November 1225 in der Nähe von Gevelsberg zu und wurde von Dienstleuten des Grafen Friedrich von Isenberg verübt. Eine forensische Untersuchung der Gebeine des im Kölner Dom bestatteten Erzbischofs, die 1978/79 durchgeführt wurde, bestätigte an den noch feststellbaren Knochenverletzungen den

Mittelalterlicher Tathergang

, den der Mönch Caesarius von Heisterbach schildert.

Der mächtige Erzbischof war einigen westfälischen Grafen wegen seiner Territorialpolitik ein Dorn im Auge. Konkret war damals ein Streit zwischen Engelbert und Friedrich um die wirtschaftlich sehr lukrative Verfügungsgewalt über das Stift Essen eskaliert.

Doch was hat das Ganze eigentlich mit Tecklenburg zu tun? Nach dem grausamen Verbrechen floh Friedrich von Isenberg zu seinem Vetter Otto von Tecklenburg, der ihm Unterschlupf auf seiner Feste gewährte. Doch sollte dieses Asyl schwerwiegende Folgen haben: Denn die Dienstmannen des Erzbischofs gingen mit erhobenen und entblößten Schwertern voran, als sie im Namen der Kölner Kirche in der Rechtsform der „Klage mit dem toten Mann“ vor König Heinrich VII. in Nürnberg Sühne für den Mord an ihrem Oberhirten forderten. Zwei Zisterzienser-Äbte trugen dabei die Gebeine des Erzbischofs. Dessen blutgetränkte Gewänder wurden König und Hofversammlung präsentiert. Im Dezember 1225 pries der päpstliche Legat Konrad von Urach, Kardinalbischof von Porto, auf einer Synode in Mainz die Verdienste des erschlagenen Engelbert und erklärte ihn zum Märtyrer. Er exkommunizierte Friedrich von Isenberg und dessen Mittäter. In der Weihnachtszeit wiederholte er diesen Vorgang in Köln.

Auf den Kirchenbann folgt die Reichsacht

Auch Otto von Tecklenburg als Zufluchtgeber Friedrichs von Isenberg und – wie es in einer Urkunde vom 1. Januar 1226 heißt – die Burg Tecklenburg mit ihren Burgmannen und darüber hinaus allen, die in der Burg und der dazugehörigen Ansiedlung (Suburbium) dem genannten Rechtsbrecher Schutz und Hilfe zuteilwerden ließen, wurden aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen und sollten als „Feinde Gottes und der heiligen Kirche“ von allen streng gemieden werden. Zudem wies der Kardinalbischof die Domherren und Pfarrer der Diözese Osnabrück an, der Tecklenburg damals in geistlichen Belangen unterstand, Sonntag für Sonntag unter Glockengeläut und bei brennenden Kerzen den Tecklenburger Grafen, die erwähnten Burgmannen und alle Helfer feierlich zu verfluchen, bis sie wieder zur Vernunft kommen und der Kirche für so eine große Unbesonnenheit die angemessene Buße leisten würden.

Auf den Kirchenbann folgte zudem unweigerlich die Reichsacht. Es wurde beschlossen, dass Friedrichs Burgen Isenberg bei Hattingen an der Ruhr und Nienbrügge nördlich der Lippe dem Erdboden gleichzumachen seien, was noch im Winter 1225/26 geschah. Die Eigengüter wurden eingezogen und Friedrich zum Tode verurteilt.

1226 reiste der Delinquent, auf dessen Kopf ein hoher Preis ausgesetzt war, nach Rom, um vom Papst Verzeihung für seine Tat zu erlangen. Auf dem Rückweg wurde Friedrich allerdings erkannt und gefangen genommen. Am 14. November wurde der Isenberger Graf am Severins-Tor in Köln hingerichtet. Ihm wurden Arme und Beine mit einem Rad zerschlagen, danach wurde er auf das Rad selbst geflochten und auf einer Steinsäule zur Schau gestellt. Er starb am folgenden Tag und wurde den Vögeln zum Fraß überlassen.

Damit war die Sache für Tecklenburg allerdings noch nicht ganz ausgestanden. Im August 1227 schlossen der neue Kölner Erzbischof Heinrich und Bischof Konrad II. von Hildesheim ein Bündnis mit dem Ziel, die Besitzungen der Tecklenburger unter sich aufzuteilen. Daraufhin wurde die Tecklenburg erfolglos belagert. 1229 wurden der Tecklenburger und seine Anhänger erneut gebannt.

Erst im Jahr 1231 kam es zum Frieden mit den ebenfalls beteiligten Grafen von Ravensberg, 1233 dann zum Ausgleich mit dem Erzbischof von Köln, wodurch vermutlich auch die Exkommunikation aufgehoben wurde. Die Grafschaft Tecklenburg war noch einmal gerettet.