Die 55-Prozent-Marke ist nicht geknackt worden bei der Nachfragebündelung der Teutel. Wird es trotzdem eine Breitbandverkabelung im Stadtkern von Tecklenburg geben? „Um für die Bewohner der Stadt Tecklenburg das Infrastrukturprojekt Glasfaser für Tecklenburg zu realisieren, sind wir in enger Abstimmung mit der Stadt Tecklenburg. Bis Ende November werden wir das weitere Vorgehen bekanntgeben“, heißt es auf der Homepage der Stadtwerke-Tochter Teutel.

In den sozialen Medien war der Glasfaseranschluss in den vergangenen Wochen durchaus ein Diskussionsthema. So schreibt ein User: „Mittlerweile haben auch die berühmten letzten Milchkannen in den umliegenden Ortschaften Brochterbeck, Ledde und Leeden einen Glasfaseranschluss. (. . .) Meint Ihr, dass Tecklenburg noch den Sprung schafft? Oder bleiben wir tatsächlich im digitalen Mittelalter hängen?“ Und er warb für einen Anschluss an das Netz: „Wenn jetzt nicht gebuddelt wird, gibt es auch für 2000 Euro kein schnelles Internet, weil dann erstmal keiner ohne Subventionen dieses Projekt durchzieht.“

Ein weiterer Facebook-Nutzer meint in seinem Beitrag: „Drei Bürgermeister innen, aber für zukunftsorientierte Infrastruktur gibt es keine Möglichkeit. Die fehlenden Anschlüsse sind Aufgabe der Stadt, damit wir diese Chance nicht verpassen. Bürgermeisterinnen: bitte bitte.“

Sarkastisch schreibt ein User: „Okay, ein Großteil der Tecklenburger will wohl weiterhin auf neumodischen Kram wie Glasfaser verzichten. Können wir dann jetzt nicht auch einfach den Strom im Tecklenburg abstellen? Den braucht man ja eigentlich auch nicht wirklich.“ Das sieht eine andere Tecklenburgerin ähnlich: „In zehn Jahren ist ein Haus ohne Glasfaseranschluss so wie heute ein Haus ohne Stromanschluss. Das Argument, das auch für die Senioren ziehen dürfte, ist die Wertsteigerung des Hauses. Heutzutage ist schnelles Internet genau so wichtig wie vernünftig isolierte Fenster.“