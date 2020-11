In ihren sportlichen Aktivitäten sind die Vereine derzeit ausgebremst. Doch deren Mitglieder können trotzdem die Ärmel hochkrempeln. Der BSV Westfalia Leeden/Ledde und der TC Blau-Weiß Tecklenburg bekommen Fördermittel aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“.

132 000 Euro gibt es für den BSV. Das teilt die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz , mit. Gefördert wird damit die Modernisierung des Dachgeschosses des „Aktiv & Fit“-Hauses in Leeden. Dort soll ein Sportraum entstehen. „Das ist eine schöne Nachricht“, freute sich am Dienstag BSV-Geschäftsführer Jürgen Sackermann. „Ich warte seit Juni darauf.“ Insgesamt sind rund 220 000 Euro für die Baumaßnahme veranschlagt. Da es auch eine Kreditzusage einer Bank gebe, müsse man nun nicht mehr warten. „Wir können sofort anfangen.“

Das BSV-Haus platzt aus allen Nähten. Es ist an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt. Der zusätzliche Sportraum im Dachgeschoss soll für Abhilfe sorgen.

114 000 Euro soll der TC Blau-Weiß Tecklenburg erhalten. Gefördert wird damit die Sanierung des Clubhauses am Handal. „Wir können sofort loslegen“, ist Geschäftsführer Timo Bardelmeier froh, dass der beantragte Geldsegen nun fließen soll. Die energetische Dachsanierung soll als erstes in Angriff genommen werden. Die solle noch in diesem Jahr erfolgen. Einzelmaßnahmen wie die Sanierung der Toiletten sowie der Damen- und Herren-Umkleiden, eine Rampe für einen barrierefreien Zugang und die Verbreiterung von Durchgängen sollen folgen. Dabei werden die Mitglieder helfen. „Wir machen viel selbst“, kann sich Bardelmeier auf Unterstützung verlassen.

Staatssekretärin Andrea Milz freut sich, „dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“