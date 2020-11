Was gibt es zu dieser Jahreszeit Schöneres, als an einem kalten Wintertag mit einer wärmenden Tasse Glühwein in der Hand erstklassige Live-Musik unter freiem Himmel zu genießen? Am dritten Adventswochenende ist es soweit, dann finden in Tecklenburg die „Glühwein-Konzerte@Haus Hülshoff“ statt. In einer zauberhaften Winterkulisse werden „ Rachel Colley & The Mistletoes“ für festliche Stimmung sorgen. Sie präsentieren traditionelle Weihnachtslieder aus Deutschland und England sowie einige der schönsten Weihnachtshits von Swing bis Pop.

Veranstaltet werden die beiden Konzerte am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) von „Künstler für Künstler“, einer Gruppe befreundeter Kulturschaffender um die Tänzerin und Choreographin Lucy Costelloe und ihren Ehemann Nils Reuter. Aus der Corona geschuldeten Not heraus hatten sie im vergangenen Sommer kurzerhand eine eigene Konzertreihe auf die Beine gestellt, die „Picknick-Konzerte@Haus Hülshoff“: damit Kulturliebhaber endlich wieder in den Genuss von Live-Musik kommen und zumindest einige Künstler wieder auf der Bühne stehen und etwas für ihre Miete tun konnten. Die Konzerte kamen beim Publikum so gut an, dass die Reihe nicht nur im kommenden Jahr fortgesetzt wird, sondern auch für den Winter Veranstaltungen geplant sind, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. „Und das scheinbar zur rechten Zeit. Denn nach einem kleinen Zwischenhoch im Sommer sieht die Situation für die Kulturbranche wieder ähnlich düster aus wie im Frühjahr“, schildern sie. Sängerin Rachel Colley beispielsweise, eine alte Bekannte bei den Freilichtspielen Tecklenburg und den Picknick-Konzerten, hätte jetzt eigentlich im Musical „Mamma Mia“ in Berlin auf der Bühne stehen sollen, doch bekanntlich kam es anders. Umso mehr freut sie sich, gemeinsam mit den „Mistletoes“ in den Teutoburger Wald zurückzukehren und erneut im herrschaftlichen Park von Haus Hülshoff auftreten zu dürfen.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, allerdings gibt es aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen nur ein begrenztes Ticketkontingent.

Karten können zum Preis von 20 Euro bestellt werden (E-Mail picknick.konzerte@gmail.com/Website www.pktecklenburg.wordpress.com). Erhältlich sind sie in folgenden Geschäften: Landart, Landrat-Schultz-Straße 12 in Tecklenburg sowie Mediterrana, Am Alten Posthof 13 in Ibbenbüren. Die Veranstaltung findet im Einklang mit den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen statt.