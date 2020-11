Für die gute und tröstliche Tradition, am Totensonntag, 22. November, der Verstorbenen zu gedenken und die Gräber zu besuchen, müssen in diesem Corona-Jahr alternative Wege gefunden werden. Die gewohnt vielen Besucher dieser Gottesdienste würden die festgelegte Sitzplatzzahl in den Kirchen sicher überschreiten. „Trauerfamilien möchten wir aber nicht abweisen müssen“, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde.

Aus diesem Grund werden die Namen der Verstorbenen in diesem Jahr ausschließlich unter freiem Himmel in Kurzandachten auf den vier evangelischen Friedhöfen der Tecklenburger Ortsteile verlesen. In diesem Rahmen wird der Toten gedacht und es werden Kerzen für sie entzündet. Dazu wurden die Trauerfamilien des zurückliegenden Kirchenjahres eingeladen.

Kerzen werden entzündet

Die Kurzandachten zur Namenslesung finden statt am Sonntag, 22. November, um 9.30 Uhr auf dem evangelischen Friedhof in Brochterbeck (Pfarrer Björn Thiel), 11 Uhr evangelischer Friedhof in Tecklenburg (Thiel), 11 Uhr ökumenische Kurzandacht auf dem Friedhof in Leeden (Kaplan Ernst Willenbrink/Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff), 17 Uhr evangelischer Friedhof in Ledde (Wortmann-Rotthoff).

Die Kirchengemeinde bittet darum, die Corona- Regeln einzuhalten: Auf den Friedhöfen gelten Maskenpflicht und Abstandsregel.

Im Gemeindegottesdienst zum Ewigkeitssonntag in der Stiftskirche werden die Namen der Verstorbenen nicht verlesen, teilt die Gemeinde abschließend mit.