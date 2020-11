Vor gut einem Monat sind die ersten Bewohner eingezogen, haben ihre Zimmer gemütlich eingerichtet und leben nun in ihrem neuen Zuhause, dem „Seniorenzentrum am Mühlenbach“. Schon jetzt ist eine Gemeinschaft entstanden, das spürt der Besucher sofort. Freundschaften sind geschlossen worden. Das 19-köpfige Team um Pflegedienstleiterin Andrea Brackemeyer freut sich darüber.

Zum 1. Oktober sollte die Anlage bezugsfertig sein und war es auch. Sie gehört der Sander Pflege GmbH, die auch Betreiberin ist. Die ersten beiden Tage habe man genutzt zur Teambildung, bevor dann am 3. Oktober die erste Bewohnerin eingezogen sei, erzählen Andrea Brackemeyer und Martina Büscher , Regionalleiterin der Sander Pflege.

„Wir haben ein tolles Team. Alle sind sehr motiviert, haben richtig Lust und viele Ideen“, schwärmt Martina Büscher. Und dass es schnell wohnlich geworden sei, verdanke man auch den Mitarbeitern, fügt Andrea Brackemeyer hinzu.

„ Wir haben ein tolles Team. Alle sind sehr motiviert. Wir haben ein tolles Team. Alle sind sehr motiviert. “ Martina Büscher, Regionalleiterin

Das Haus verfügt über 16 Zimmer, zwölf von ihnen sind bereits belegt. Weitere Anfragen liegen vor. Zehn Frauen und zwei Männer sind bislang eingezogen. Nicht nur sie fühlen sich wohl, auch die Angehörigen sind begeistert, weiß Andrea Brackemeyer. „Meine Mutter ist in ein Paradies gekommen“, habe eine Tochter gelobt. Eine andere Bewohnerin, die zunächst sehr still gewesen sei und zurückgezogen gelebt habe, sei nun gut integriert, beteilige sich am Gemeinschaftsleben, nennt Martina Büscher ein weiteres positives Beispiel.

Zum gemütlichen Gemeinschaftsraum, den es jeweils im Erdgeschoss und in der ersten Etage gibt, gehören eine Küche, ein großzügiger Essbereich sowie Sitzecken, die zum Verweilen einladen. Dort sitzen die Senioren gerne, unterhalten sich oder lesen. Gymnastikrunden und Gedächtnistraining gehören ebenso zu den Angeboten des Hauses wie Gesellschaftsspiele. Außerdem haben sich ein paar Frauen zusammengefunden, die gemeinsam eine Patchworkdecke stricken. Demnächst soll auch zusammen gekocht werden.

Das Alltagsleben im Seniorenzentrum hat sich eingespielt – auch ohne offizielle Einweihung. Die musste wegen Corona ausfallen. Das gilt auch für den Tag der offenen Tür. Beides sollte an diesem Wochenende stattfinden. Doch das lässt sich sicherlich nachholen.