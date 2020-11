Teutel verlängert die Frist

Gute Nachrichten für diejenigen, die auf einen Glasfaser-Ausbau im Stadtkern warten: Die Teutel verlängert die Regis-trierungs-Frist bis zum 30. November, um doch noch die notwendige Anschluss-Quote von 55 Prozent der Haushalte zu erreichen. Derzeit liegt sie bei 45 Prozent.

Bürgermeister Stefan Streit berichtete in der jüngsten Ratssitzung von „intensiven Gesprächen“ zwischen der Teutel und der Stadtverwaltung. Möglicherweise würden die Gebiete, in denen es eine positive Entwicklung bei der Registrierung gebe, vorgezogen. Andere Bereiche könnten dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Er appellierte an die Ratsmitglieder, für einen Glasfaseranschluss zu werben.

Wie die Teutel mitteilt, prüft sie gemeinsam mit den Vertretern der Stadt die Ausbau-Optionen im Kerngebiet von Tecklenburg. Weil bei der Nachfragebündelung die geforderte Anschlussquote von 55 Prozent nicht erreicht worden war, bewerten die Verantwortlichen nun mögliche Alternativen zum geplanten Ausbau. „Die Bürgerinnen und Bürger können diesen Prozess wesentlich beeinflussen, denn noch bis zum 30. November ist eine Registrierung für den Glasfaseranschluss möglich“, teilt die Stadtwerke-Tochter mit.

Für Bürgermeister Stefan Streit ist das Projekt zukunftsweisend: „Ich bin von der Notwendigkeit eines Glasfaserausbaus überzeugt, denn ich fürchte um die Langzeitfolgen, wenn wir den Ausbau jetzt nicht in Tecklenburg realisieren.“ Darum hat Streit gemeinsam mit Teutel-Geschäftsführer Ralf Becker eine Arbeitsgruppe initiiert, die mögliche Optionen für den Glasfaserausbau in Tecklenburg auf den Prüfstand stellt. Eine Möglichkeit ist der Ausbau von Teilgebieten, in denen sich genügend Kunden angemeldet haben, um das Gebiet zu erschließen. Die anderen Teilgebiete könnten dann – je nach der Zahl weiterer Registrierungen – oder falls es Zuschüsse oder Fördermittel gibt, folgen.

Je mehr Registrierungen in einem Teilgebiet vorliegen, desto wirtschaftlicher ist der Ausbau in diesem Gebiet und so wahrscheinlicher ist es, dass die Teutel den Glasfaserausbau dort vornehmen kann. „Die Entscheidung werden wir Anfang Dezember in Abstimmung mit den Gremien der Stadtwerke treffen“, erläutert Ralf Becker. „Bis dahin hilft uns jeder weitere Kunde, der sich registriert.“

Wer einen Glasfaseranschluss haben möchte, kann sich registrieren unter www.teutel.de. Weitere Informationen gibt es auch unter 0 54 81/80 05 50 000.