Martinsumzug mal anders: Das Team des evangelischen Kneipp-Kindergartens Tecklenburg hatte alle Kinder zu 16.30 Uhr eingeladen. Als erstes ging es auf den Spielplatz. Dort waren die Bäume mit Lichterketten geschmückt, auf den Mauern standen Kerzen und in einer Feuerschale knisterte ein kleines Feuer, teilt der Kindergarten mit.

Jedes Kind hatte seine Laterne in der Hand, und los ging der Umzug auf dem Spielplatz. Aus einer Box tönten die Laternenlieder. Im Anschluss setzten sich alle Kinder auf vorbereitete Bänke, um sich die Martinslegende, die per Beamer an die Hauswand projiziert wurde, anzusehen. Dazu wurde von einer Erzieherin die Geschichte vorgelesen. Um das Teilen zu verinnerlichen, gab es Brötchen, die mit dem Nachbarkind geteilt werden mussten.

Zum Ausklang des schönen Abends gab es zur Stärkung für die Mädchen und Jungen Würstchen im Brötchen und Tee oder Wasser. Danach wurden die Kinder am Gartentor ihren Eltern übergeben.