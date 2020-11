Mit dem Fahrrad in die Kita

Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ist nicht nur gesund, sondern macht Spaß und ist gut für das Klima. Deshalb hat der Verbund der Kindertagesstätten im evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg sogenannte Job-Bikes eingeführt. Das heißt, die Mitarbeitenden verzichten auf einen Teil ihres Gehalts und erhalten dafür ein vom Arbeitgeber geleastes Fahrrad. „Bis wir dieses Projekt mit der Mitarbeitervertretung auf den Weg gebracht haben, hat es viel Vorarbeit benötigt“, berichtet Geschäftsführer Arnd Rutenbeck. „Nun läuft das Projekt gut und wird intensiv genutzt. Bis heute haben 14 Mitarbeitende E-Bikes als Entgeltersatz bestellt, berichtet Rutenbeck.

Wie der Kirchenkreis mitteilt, hat beispielsweise Nicolas Aufderhaar erste positive Erfahrungen gemacht. Er ist Integrationshelfer im Kneipp-Kindergarten. „Ich wohne in Ledde und fahre jetzt mit dem neuen E-Bike in der gleichen Zeit wie mit dem Auto zur Arbeit. Für die Strecke brauche ich nur zehn Minuten“, freut er sich. Das sei für ihn praktisch. „Ich fahre viel in der Freizeit, am Wochenende habe ich erst 60 Kilometer zurückgelegt. Für mich ist es sehr angenehm, durch die Landschaft zu radeln.“ Anstrengend, sei es trotzdem, meint er schmunzelnd.

„ Interessierte haben die Wahl zwischen 1200 verschiedenen Rädern. Interessierte haben die Wahl zwischen 1200 verschiedenen Rädern. “ Arnd Rutenbeck, Geschäftsführer

Wie die Finanzierung läuft, erläutert Arnd Rutenbeck: „Ein E-Bike kostet beispielsweise 4000 Euro. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin leasen das Fahrrad für einen Zeitraum von 36 Monaten über den Arbeitgeber. Versicherung und ein Schloss sind inklusive.“ Die monatliche Leasingrate abzüglich des Arbeitgeberzuschusses wird direkt vom Gehalt abgezogen. Sie richtet sich nach dem jeweiligen Gehalt. 0,25 Prozent vom Wert des Rads wird versteuert. „Das ist eine nahezu steuerfreie Leistung, die Lösung ist sozialabgabenfrei“, so Rutenbeck.

Der Mitarbeitende erhält ein hochwertiges Rad. Nach Vertragsablauf kann es der Arbeitnehmer für eine Rest-zahlung der Gesamtkosten übernehmen. Und noch einen Vorteil bietet das System: Der Mitarbeitende kann sich nach Ablauf des Vertrags (also drei Jahren) ein neues Modell aussuchen.

„Mit diesem JobBike-Projekt werden wir als Arbeitgeber attraktiver. Unsere Mitarbeitenden in den Kindertagesstätten tragen mit einem Euro-Rad zur Bewahrung der Schöpfung bei, denn sie können so klimaneutral zur Arbeit kommen. Für mich ist das EuroRad auch ein Instrument der Motivation und der Mitarbeiterbindung“ betont der Geschäftsführer.

Das Verfahren in Zusammenhang mit einem Fahrradhändler aus der Region sei unkompliziert gewesen, berichtet der Integrationshelfer Nicolas Aufderhaar. Die Bearbeitungszeit habe bis zur Abholung nur eine Woche gedauert. „Das ganze Verfahren lief sehr reibungslos“, meint er. Im Kreis Steinfurt gibt es insgesamt 24 Händler, die mit EuroRad zusammenarbeiten.

Das Projekt ist gut übertragbar. Auch die Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises Tecklenburg hat schon Interesse angemeldet. „Heinz-Gerd Wanning, MAV-Vorsitzender im Kirchenkreis, ist schon im Gespräch mit uns“, berichtet Arnd Rutenbeck. Auch Superintendent André Ost würde sich darüber freuen, wenn die Kirchenkreis-Mitarbeitenden aufs Rad umsteigen würden.

In den 27 Kitas des Kindergartenverbunds unter dem Dach des evangelischen Kirchenkreises sind 400 Mitarbeitende beschäftigt. „Wir suchen engagierte Mitarbeitende“ so Arnd Rutenbeck. Informationen gibt es unter arnd.rutenbeck@kk-ekvw.de oder bei Fachberaterin Carla Zachey (carla.zachey@kk-ekvw.de).