Ein Gewölbedurchlass an der Lotter Straße muss saniert werden. Deshalb müsse die Straße ab dem 23. November bis voraussichtlich Anfang Dezember gesperrt werden.

Die Mitteilung von „straßen.nrw“ erläutert Ludger Weißen. Er ist Projektleiter Bauwerksunterhaltung.

Durchlässe sind kleine Unterführungen mit einer lichten Weite von weniger als zwei Metern. Kleine Gewässer oder Bäche würden so unter der Straße durch geführt, ohne dass es dafür einer Brücke bedürfe. Im konkreten Fall sei bei einer Routinekontrolle entdeckt worden, dass gut zwei Kubikmeter Natursteine aus der Verankerung gefallen seien. „Das Loch muss gestopft werden“, fast Weißen die bevorstehende Arbeit zusammen, die rund 25 000 Euro kosten wird. Er sei froh, dass es „sehr schnell“ gelungen sei, die Arbeiten zu vergeben.

Gut zehn Arbeitstage müssten eingeplant werden. „Wenn es allerdings mehrere Tage in Strömen regnet, bekommen wir Probleme mit dem Wasser, was eine Verzögerung nach sich zieht.“ Es sei vorgesehen, während der Arbeiten das Wasser in einem nahe gelegenen Teich aufzustauen. Die Natursteine sollen nach Möglichkeit wieder eingebaut werden, erläutert der Projektleiter.