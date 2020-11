„Das Lüften von Hand wird bleiben“

Was tun, damit Klassenzimmer auch im Winter ausreichend gelüftet sind? Die Sorge um das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler konnte Bürgermeister Stefan Streit in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses teilen. Dem Antrag der CDU-Fraktion, das Problem durch den Einbau von Luftfilter- oder Lüftungsanlagen zu lösen, erteilte Streit eine klare Absage.

Er habe „gerade zu diesem Thema“ in den vergangenen Tagen an mehreren Konferenzen teilgenommen oder sich mit Kollegen und Experten ausgetauscht. Einhellige Meinung laut Streit: „Trotz technischer Hilfsgeräte muss weiter manuell gelüftet werden.“ Die Landesregierung habe zudem einen Förderkatalog vorgelegt, in dem die Anschaffung von Luftfilteranlagen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen unterstützt werde. In der Konsequenz sprächen sich sowohl das zuständige Ministerium als auch das Bundesumweltamt gegen den Einsatz von mobilen Lüftungsanlagen in Schulen aus. „Die jeweiligen Schreiben sind nach Eingang ihres Antrags gekommen“, sagte Streit. Deshalb habe er die aktuellen Informationen als Tischvorlage bereitlegen lassen.

Die Verwaltung habe bereits im September die Schulen in der Stadt um Mitteilung gebeten, ob es Probleme mit der Belüftung von Räumen gebe. „Uns sind einige Räume in der Grundschule Leeden gemeldet worden“, fasst der Verwaltungschef die Reaktionen zusammen. Die Verwaltung sei dabei, zu prüfen, ob die Situation in Leeden den Förderkriterien genüge. „Wir werden dazu in der Ratssitzung am 15. Dezember informieren“, kündigte der Bürgermeister an.

Zuvor hatte Thorsten Ridder den Antrag seiner Fraktion begründet. Er nahm dabei auch Bezug auf die Sitzung im Kulturhaus. Bei geöffneten Türen und Fenstern könne niemand wirklich behaupten, dass es im Raum warm sei. „Und der Schulalltag dauert länger als unsere Sitzung.“ Mit ihrem Anliegen wolle die CDU sicherstellen, dass der Präsenzunterricht erhalten werden könne.

Für die SPD sagte Doris Löpmeier, sie kenne verschiedene Untersuchungen, die sehr positive Absaug-Ergebnisse auswiesen, allerdings unter Laborbedingungen. Diese Ergebnisse könnten sicherlich nicht „Eins-zu-Eins“ übertragen werden. „Die Fenster müssen trotzdem regelmäßig zum Lüften geöffnet werden.“ Sie sprach sich dafür aus, im Falle baulicher Veränderungen in Schulen auch die Möglichkeiten eines Einbaus einer Belüftungsanlage prüfen zu lassen. Ihr Fraktionskollege Frank Nowroth ergänzte, vielleicht könne durch entsprechende Tipps, wie optimal gelüftet wird, noch mehr Effektivität erzielt werden.

Bernd Pieper, Fachbereichsleiter Bauen und Planen in der Verwaltung, betonte, auf der Basis der von der CDU errechneten Investitionssumme von 400 000 Euro fielen weitere 20 000 Euro als Erfahrungswert für ein externes Gutachten an, um die Situation an den einzelnen Schulen zu bewerten. „Das Geld kann angesichts der vorliegenden Expertisen gespart werden.“

Bürgermeister Stefan Streit ergänzte am Mittwoch auf Nachfrage, zu dem Thema habe er bislang keine Nachfragen von Eltern, Schüler oder Lehrern erhalten. „Nur von Anbietern solcher Anlagen.“