Rund 43 500 Euro Defizit bei der Müllabfuhr hat die Stadt 2019 aus der Rücklage ausgeglichen. Für 2020 erwarte er ein ähnliches Defizit, erläuterte Patrick van der Meer aus der Steuerabteilung in der Sitzung des Hauptausschusses. Dann sei die Rücklage aufgezehrt. Deshalb schlage die Verwaltung vor, die „Abfallgebühren anzupassen“ ( WN berichteten).

Wenn der Rat am 15. Dezember ebenfalls zustimmt, wird die jährliche Gebühr beim Restmüll für ein 40-Liter-Gefäß von 38 auf 45 Euro steigen, für ein 80-Liter-Gefäß von 66 auf 79 Euro, für ein 120-Liter-Gefäß von 94 auf 113 Euro und für ein 240-Liter-Gefäß von 178 auf 215 Euro.

Hohes Defizit

Für 1100-Liter-Miet-Container bei wöchentlicher Leerung sollen künftig 3029 statt 2815 Euro fällig werden und bei zweiwöchiger Leerung 1584 statt bislang 1466 Euro.

Die Gebühr für die Entsorgung des Bioabfalls soll für ein 40-Liter-Gefäß von 27 auf 32 Euro steigen. Für ein 80-Liter-Gefäß soll die Gebühr von 54 auf 56 Euro steigen, für ein 120-Liter-Gefäß bleibt sie bei 80 Euro. Für ein 240-Liter-Gefäß werden künftig 151 statt bislang 160 Euro berechnet.

Ausgehend von einem Vier-Personen-Haushalt (jeweils 120-Liter-Gefäße Restmüll und Biomüll) steigt die Jahresgesamtgebühr in Tecklenburg von derzeit 174 Euro auf künftig 193 Euro.

Auch im Vergleich stehe Tecklenburg gut da. Demnach sind derzeit für ein 80-Liter-Restmüllgefäß (bei vierwöchiger Abfuhr) in Ladbergen 89 Euro zu zahlen. In Lengerich werden 69,60 Euro berechnet und in Lienen 63,60 Euro. In Saerbeck werden 97 Euro fällig und in Ibbenbüren 62,40 Euro. In Lotte beträgt die Gebühr 45 Euro und in Mettingen 98 Euro.