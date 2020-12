„Achtung, jetzt bitte ans Holzhacken!“ Klar und deutlich tönt die Anweisung aus dem Handylautsprecher. Natürlich geht es nicht ums Kleinholz fürs Kaminfeuer. Übungsleiterin Karin Stryjewski bereitet ihre Leedener Sportdamen der BSV-Montagsgruppe „Lady Power“ auf eine Armübung vor: In der Ausgangsposition Kniebeuge werden parallel dazu die Oberarme zügig hoch- und runterbewegt.

Die Frauengruppe schwitzt wieder, und zwar immer montags im heimischen Wohnzimmer: „Über meinen privaten Zoom-Account auf meinem Tablet treffen wir uns jetzt eben privat online“, so die Leedenerin. Wann der gewohnte Vereinssport in der Turnhalle in Leeden wieder stattfinden kann, weiß noch keiner. Die Frauen freuen sich, dass sie sich über die Online-Konferenz treffen können. Eine Stunde Gehen auf der Stelle, Kraftübungen und Stretchen stehen auf dem Programm. Nach den Aufwärmübungen gibt es Übungen für den gesamten Körper: „Jeder in seinem Tempo, aber trotzdem gemeinsam“, betont die erfahrene Sportlerin. Anschließend kommt der private Austausch dazu: „Man trifft sich ja sonst nicht“, lautet die einhellige Meinung der „Lady Power-Frauen.“

Privater Austausch kommt zum Abschluss

Das Einrichten der Software auf dem Tablet, Handy oder PC beschreiben die Frauen als unproblematisch, „wenn man den Kniff mit dem Ton erstmal raus hat.“ Der muss je nach Endgerät extra eingestellt werden.

Aus der Ferne lässt sich auch der Austausch, der den Vereinssport so liebenswert macht, gut organisieren: Gruppensprecherin Elisabeth Kohnhorst möchte wieder ein Kochbuch aller Leedener Sportdamen zusammenstellen: Diesmal geht es ums Adventsgebäck. „Damit wir die Kalorien auch wieder runterbekommen, können wir unkompliziert sogar nach Weihnachten online trainieren“, sagt Karin Stryjewski. Hauptsache, es bleibt neben dem Tannenbaum auch genug Platz im Wohnzimmer für die nächste Übung: Liegestütz.