Was sich immer mehr abzuzeichnen begann, ist nun eingetreten: Die verschärften Corona-Maßnahmen wurden bis kurz vor Weihnachten verlängert. Damit dürfen die beiden für den 12. und 13. Dezember geplanten „Glühwein-Konzerte@HausHülshof“ in Tecklenburg nicht stattfinden.

Alle, die bereits Karten gekauft haben, können sie in Gutscheine für ein Konzert ihrer Wahl umtauschen oder erhalten ihr Geld zurück, teilen die Veranstalter mit. Wer Karten bei Landart oder Mediterrana gekauft hat, kann sie dort gegen Vorlage umtauschen oder zurückgeben.

Dankbar für tolle Unterstützung

Wie im vergangenen Sommer wird es 2021 wieder an jedem Sonntag im Juli und August ein Picknick-Konzert geben. Und für das dritte Adventswochenende nächsten Jahres sind erneut Glühwein-Konzerte geplant, denn aufgehoben bedeutet in diesem Fall nur aufgeschoben. Schließlich haben Rachel Colley & The Mistletoes mit viel Hingabe an ihrem fein abgestimmten Weihnachtsprogramm gearbeitet und möchten dies dem Tecklenburger Publikum natürlich nicht vorenthalten.

Die Veranstalter sind dankbar für die tolle Unterstützung von vielen Seiten und bedauern sehr, auch im Namen aller Beteiligten, dass die Konzerte aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden können. Dafür freuen sie sich umso mehr auf ein tolles, unbeschwertes Konzertjahr 2021 und wünschen allen ein besinnliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest.

Weitere Infos und Updates gibt es unter www.pktecklenburg.wordpress.com und auf Facebook unter www.facebook.com/picknick.konzerte.tecklenburg.