In diesem Jahr ist vieles anders: Normalerweise wären wieder Gäste aus der Städtepartnerstadt Chalonnes gekommen, um am Nikolauswochenende die weihnachtlichen Märkte in Tecklenburg und Umgebung zu erleben.

Weil das nicht möglich ist, schickte das Tecklenburger Partnerschaftskomitee ein Paket mit zwölf Pralinendosen nach Chalonnes, das dort an die Personen weiterverteilt wurden, die schon mehrfach Gäste des Tecklenburger Nikolausmarktes waren. Dieser süße Gruß hat zu großer Begeisterung in Chalonnes geführt. Die neue Bürgermeisterin, Madame Marie-Madeleine Monnier , habe sich riesig gefreut“ schrieb die Chalonner Partnerschaftsvorsitzende Marie-Annick Cebron an ihren Kollegen in Tecklenburg, Walter Melcher . Marie-Madeleine Monnier ist seit Mai als Nachfolgerin von Philippe Ménard als Bürgermeisterin im Amt. „Leider konnten wir sie coronabedingt bisher noch nicht persönlich kennenlernen“, bedauert Walter Melcher.

Auch die anderen Freunde in der Partnerstadt haben sich über die leckeren Köstlichkeiten sehr gefreut, berichten aber auch über ihre persönlichen schweren Erkrankungen mit Covid-19. Die Betroffenen seien allerdings wieder auf dem Weg der Genesung.

„Wir haben schon jetzt eine Einladung für die Adventszeit 2021 ausgesprochen, berichtet Melcher. Auf seinem Plan steht allerdings vorher noch der Besuch des Weinfestes in Chalonnes, das gewöhnlich im Mai stattfindet. Aber auch dieser Termin steht in den Sternen. „Wir hoffen doch sehr, unsere Freunde bei direkten Begegnungen wieder in den Arm zu nehmen zu können“, hofft Melcher.