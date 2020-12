Zum „Dämmershopping“ lädt die Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft an den kommenden drei Adventssamstagen die Besucher in das anheimelnd illuminierte Tecklenburg ein. Viele Geschäfte halten an diesen drei Samstagen ihre Läden für die Gäste bis um 20 Uhr in der historischen Altstadt geöffnet.

In dieser schwierigen Zeit bieten auch einige Gastronomiebetriebe eine begrenzte Auswahl an Speisen und Getränken für den Außerhausverkauf zum Mitnehmen an.

Besucher, die mit dem Pkw kommen, können dank einer Sonderregelung der Stadt auf dem Altstadt- und Challonnes-Platz (teilweise) sowie im Bereich des Rathauses, der Zulassungsstelle und an der Pagenstraße für die erste Zeit ihre Autos kostenlos mit Parkscheibe abstellen. Dazu gibt es Informationen an den Parkautomaten.

Leider muss das gesamte Programm des Nikolausmarktes am Wochenende ausfallen, der vor 40 Jahren am 5/6. Dezember 1980 von der Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft (VWG) erstmalig veranstaltet wurde.