Weihnachten geht online

Für Superintendent André Ost ist die Corona-Zeit eine Phase des Experimentierens. Größere Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden, die Kirchen sind in ihrem Wirken stark eingeschränkt. In Zeiten, in denen man sich nur begrenzt begegnen kann, will der evangelische Kirchenkreis Tecklenburg Zeichen setzen – digital und online. Erste und gute Erfahrungen sind bereits gemacht worden. Die Zugriffszahlen bei den digitalen Angeboten – ob Orgelnacht oder Adventskalender – seien beeindruckend gewesen, freut sich Ost und kündigt gemeinsam mit dem Theologischen Ausschuss des Kirchenkreises einen weiteren Höhepunkt an: einen Weihnachtsgottesdienst, der ab Heiligabend auf Youtube zu sehen ist.

In der Kreissynode im September wurde über eine Verstetigung der digitalen Verkündungsangebote nachgedacht. Daraufhin entstand im Theologischen Ausschuss die Idee eines Online-Weihnachtsangebotes. „Viele Menschen überlegen, wo sie einen Gottesdienst besuchen“, weiß der Superintendent. So mancher würde aber auch davor zurückschrecken, in dieser Zeit der Pandemie in einen Gottesdienst zu gehen. Für sie ist das Online-Angebot ebenso gedacht wie für Menschen, die sonst nicht zum Gottesdienst in die Kirche kommen.

„ Wir haben uns gegenseitig in Weihnachtsstimmung versetzt. Wir haben uns gegenseitig in Weihnachtsstimmung versetzt. “ Ulrike Lausberg

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass online viele erreicht werden. Deshalb ist es André Ost wichtig, den Gläubigen künftig auch dann virtuelle Angebote zu machen, wenn Präsenz wieder uneingeschränkt möglich ist. Unterstützung bekommt er dabei vom Kulturbeauftragten des Kirchenkreises, Pfarrer Norbert Ammermann, und vom Theologischen Ausschuss. Dieser habe sich sehr verjüngt, berichtet Ammermann. „Dadurch verlagert sich die Objektorientierung. Die jungen Leute sind eine digitale Generation.“

Digitale Generation

Zu diesen jungen Leuten gehören Nick Kobilke, Judith Göx und Katharina Hausfeld. Sie haben an dem Online-Gottesdienst mitgewirkt, der in den evangelischen Kirchen in Wersen-Büren, Ibbenbüren, Lienen und Lotte aufgenommen worden ist. Das sei eine sehr interessante Arbeit und eine ganz neue Erfahrung gewesen, sagt Nick Kobilke. Im Gottesdienst habe man einen Dialog gehalten zu der Frage, was man aus der Corona-Zeit mitnehmen könne, berichtet Katharina Hausfeld. Man lerne manche Dinge mehr wertzuschätzen. Familienbesuche zum Beispiel. Und Judith Göx findet es schon, dass man mit einem Online-Gottesdienste so viele Leute erreiche. Da könne auch der Onkel aus Neuseeland zuschauen.

Nach den Herbstferien haben die Akteure – Pfarrer, Musiker und Schüler – losgelegt. „Wir wollten etwas richtig Schönes machen“, betont die Organistin Ulrike Lausberg . Mit großem Aufwand sind die Aufnahmen in den vier Kirchen entstanden, aus denen nun ein Film wird. Weihnachtliche Stimmung habe dabei nicht gefehlt. „Aber es gab noch eine Deko in den Kirchen.“ Das wurde kurzerhand geändert, ein Adventskranz besorgt, eine Christrose auf die Orgel gestellt. „Wir haben uns gegenseitig in Weihnachtsstimmung versetzt“, erzählt die Musikerin.

Nun können sich die Zuschauer auf einen Weihnachtsgottesdienst mit festlicher Musik freuen. Es erklingen Lieder wie „Maria durch ein Dornwald ging“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und „O du fröhliche“, aber auch Werke von Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach sowie moderne internationale Weihnachtslieder. Das Programm hat Ulrike Lausberg zusammengestellt.

Nicht nur die Aufnahmen aus den Kirchen werden von dem Techniker Thomas Nitowski zusammengeführt. Per Split-Screen-Video werden auch musikalische Beiträge aus Nürnberg und Paris in den Film integriert.

Der Youtube-Gottesdienst ist ab dem 24. Dezember über die Homepage www.kirchenkreis-tecklenburg.de zu finden.