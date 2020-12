Sie soll der zentrale Dorfmittelpunkt werden: die Fläche zwischen Kirche und Dorfgemeinschaftshaus. Dafür möchte die Stadt gemeinsam mit dem Heimatverein und der Interessengemeinschaft Ledde sowie der Kirchengemeinde ein Projekt umsetzen, an dem lange gearbeitet worden ist.

Rund 500 000 Euro sollen investiert werden. Die Verwaltung hofft auf Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes in Höhe von 250 000 Euro. Ein entsprechender Antrag ist bei der Bezirksregierung eingereicht worden. Der Stadtrat wird sich am Dienstag, 15. Dezember, mit dem Thema befassen.

Zwischen Kirche und Dorfgemeinschaftshaus soll ein zentraler Platz entstehen, der als Mittelpunkt für Veranstaltungen genutzt werden kann. Neben dem Eingang zur Kirche soll die Kirchturmuhr in einem Glaskasten aufgestellt werden. Sie sitzt derzeit im Kirchturm, der öffentlich nicht zugänglich ist.

Weiter heißt es in der Sitzungsvorlage für den Stadtrat, dass im Süden der Kirche ein Labyrinth nach dem Vorbild von Chartre geplant ist., das einen Durchmesser von 13 Metern hat und wie die Kirche nach Westen ausgerichtet ist. „Das Labyrinth soll die Möglichkeit bieten, den Weg zu sich selbst zu finden sowie auch zu Christus“, heißt es in der Projektbeschreibung. Im Südosten soll das Ehrendenkmal besser sichtbar werden. Dafür werden Sträucher entfernt und ein paar Bäume an der Ostseite der Kirche gefällt, damit auch das Gotteshaus von der Landstraße aus wieder besser sichtbar wird. Um den früheren Brunnen sollen drei Sandsteinblöcke angeordnet werden, die als Sitzgelegenheiten dienen.

Auf der angrenzenden Freifläche sind zwei runde, fünf beziehungsweise 8,5 Meter breite Pflanzbeete aus Cortenstahl vorgesehen.

Die Stadt möchte zudem das Rondell am Parkplatz an der Dorfstraße zurückbauen. Dort soll ein weiteres rundes Stahlbeet entstehen.

Die gesamte Gehwegfläche vom Rondell bis zum Dorfgemeinschaftshaus soll in das Gesamtensemble miteinbezogen und dem Oberflächenmaterial des Kirchplatzes angepasst werden. „Nach der Sanierung der Stützmauern des Kirchplatzes, der Herstellung von barrierefreien Rampen sowie der Neugestaltung der vorgelagerten Grünbeete am Gehweg der Dorfstraße soll so ein zentraler Dorfmittelpunkt mit Dorfplatzcharakter entstehen“, heißt es weiter in der Projektbeschreibung. „Diese Dorfentwicklungsmaßnahme soll den Eindruck von Ledde als Dorf mit langer Ortsdurchfahrt ohne zentralen Dorfplatz entgegen wirken.“

Die Sitzung des Stadtrates beginnt am Dienstag, 15. Dezember, um 17 im Kulturhaus. Aufgrund der begrenzten Sitzplätze werden Zuhörer gebeten, sich anzumelden ( 0 54 82/70 39 12).