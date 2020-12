Parkgebühren komplett abschaffen

Parken, ohne zu bezahlen, das ist in der Festspielstadt nur an wenigen Stellen möglich. Wegen der Corona-Pandemie sieht die Stadt davon ab, unter anderem vor dem Rathaus Gebühren zu erheben. Es reicht, die Parkscheibe auszulegen. Genau diese Regelung möchte die FDP-Fraktion für alle von der Stadt bewirtschafteten Flächen durchsetzen. Ein entsprechender Antrag ist heute Thema in der Sitzung des Stadtrates.

Die Corona-Krise habe die Gastronomie, Hotellerie und den lokalen Einzelhandel bereits jetzt nachhaltig geschädigt. „Wir befürchten, dass sich diese ernste Lage durch den erneuten lockdown weiter zum Negativen entwickelt“, heißt es in der Begründung der Liberalen. Um gegenüber den Nachbargemeinden, die teilweise bereits Maßnahmen ergriffen haben, nicht benachteiligt zu sein, sei es jetzt zwingend erforderlich, das Parken schnellstmöglich für Besucher länger kostenlos zu ermöglichen. So könnten Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie von zusätzlichen Besuchern profitieren. „Wir hoffen, damit das Geschäftssterben in der historischen Altstadt aufzuhalten und damit einem Leerstand entgegenzuwirken.“

Leerständen entgegenwirken

Die FDP möchte nicht nur kurzfristig eine kostenlose Nutzung der Parkplätze, sondern mittelfristig eine komplette Abschaffung. Von vielen Bürgern der Stadt und besonders der drei Ortsteile habe man vernommen, dass sie aufgrund der Parkgebühren nicht an kulturellen Veranstaltungen der Stadt Tecklenburg teilnehmen würden. Dazu zähle unter anderem der Besuch der Gottesdienste, die Teilnahme an Vorträgen und das Mitwirken an Vereinsaktionen. Ein genannter Satz sei „Nein, nach Tecklenburg komme ich nicht, da muss ich ja Parkgebühren zahlen“. „Das ist unserer Meinung nach ein unhaltbarer Zustand. Für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt muss unabhängig vom Einkommen der Zugang zu gesellschaftlichen Veranstaltungen möglich sein“, fordert die FDP.

„Um schnell zu handeln, beantragen wir daher die Einführung der Nutzung der Parkscheibe für zwei Stunden oder die Ausweitung der teilweise kostenlosen Parkzeit von 30 Minuten auf zwei Stunden auf allen von der Stadt bewirtschafteten Flächen“, schreibt die FDP. Anschließend würden die normalen Gebühren fällig.

Damit könnte die Stadt auch gerade in der Vorweihnachtszeit werben und so zusätzliche Besucher generieren. Die Gebührenausfälle könnten zum Teil kompensiert werden durch die nicht entstandenen Mehrausgaben für die Position eines dritten ehrenamtlichen Bürgermeisters.

Mittelfristig sollten die Gebühren bis zur nächsten Saison der Freilichtbühne komplett abgeschafft werden, fordert die FDP abschließend in ihrem Antrag.

Die Ratssitzung beginnt heute um 17 Uhr im Kulturhaus.