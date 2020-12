Gesamtpaket ist 13,4 Millionen Euro schwer

Der Stadtrat hat einstimmig entschieden, der Förderantrag kann beim Land gestellt werden: Das Integrative Stadtentwicklungskonzept, kurz Isek genannt“, kann in Angriff genommen werden, wenn die finanziellen Mittel fließen. 13,4 Millionen Euro schwer ist das Gesamtpaket. Der städtische Anteil liegt bei 2,27 Millionen Euro, der des Kreises bei 2,29 Millionen Euro – verteilt auf die Jahre 2021 bis 2026.

Nach intensiver Bürgerbeteiligung mit Spaziergängen und Fachgesprächen seien es 13 Punkte geworden, die umgesetzt werden sollen, erläuterte Bürgermeister Stefan Streit . Dabei sei der Burgberg eines der größten städtebaulichen Projekte (wir berichteten ausführlich).

Über die anderen Vorhaben informierte Bernd Pieper , Leiter des Fachbereichs, Planen, Bauen und Umwelt, den Stadtrat. Das Isek sei die Fortführung des Integrierten Handlungskonzeptes aus dem Jahr 2011 und zweigeteilt – in Projekte in den Ortsteilen und dem Stadtkern. Das Isek sei Voraussetzung, um Fördermittel zu bekommen.

Voraussetzung für Fördermittel

Rund 450 000 Euro sollen in den Jahren 2022 bis 2025 in den Kurpark investiert werden. Die Entwicklung rund um das alte Rathaus sei 2011 bereits Thema gewesen und nun wieder aufgegriffen worden. In einem städtebaulichen Wettbewerb gehe es um die Nach- oder Umnutzung. Dieser ist für 2023 geplant. 70 000 Euro sollen zur Verfügung stehen.

Die Lichtgestaltung in der Altstadt habe man vorgezogen. Damit soll 2021 begonnen werden. Die Fertigstellung ist 2024 geplant. Rund 130 000 Euro soll dieses Projekt kosten. In diesem Zusammenhang wies Pieper darauf hin, dass für jede Maßnahme einzeln ein Förderantrag zu stellen sei.

Das größte Projekt neben dem Burgberg ist der Umbau des Kulturhauses für rund drei Millionen Euro. „Wir wollen 2021 den Antrag stellen und 2022 mit den Baumaßnahmen beginnen“, ging Pieper auf den Zeitplan ein. Die Architektenleistung müsse ausgeschrieben werden. Allein an Planungskosten seien für das nächste Jahr 450 000 Euro vorgesehen. Ausgeschrieben werden muss auch die Baumaßnahme Jugendtreff, weshalb sich dieses Projekt nach hinten verschiebe.

Die Gestaltung des Außenbereichs der Haupt- und Gesamtschule (Öffnung für Freizeitgestaltung), das Erstellen eines Gestaltungshandbuches, barrierearme Wege, Fassaden- und Hofgestaltung, Altstadtkoordination, Verfügungsfonds und Kommunikation sind weitere Maßnahmenpunkte im Isek.