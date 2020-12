Die Überraschung ist den Freunden aus der Partnerstadt Chalonnes-sur-Loire gelungen. Beim Vorsitzenden des Komitees der Städtepartnerschaft, Walter Melcher, löste dieser Gruß aus Frankreich, übermittelt von Marie Annick, große Freude aus. Neben allen guten Wünschen für die Feiertage wird in einem beiliegenden Brief die Hoffnung ausgedrückt, dass im nächsten Jahr wieder persönliche Kontakte stattfinden können. Auch Marie-Madeleine Monnier, Bürgermeisterin der Partnerstadt, hat persönliche Grüße an die Freunde in Tecklenburg den Paketen beigefügt.