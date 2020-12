In diesem Jahr wird es wegen Corona vermutlich einen leisen Jahreswechsel geben, ohne große Feuerwerke. Vor etwa 120 Jahren, schreibt Hans-Jörg Siepert, war es in vielen Orten Tradition, dass die Postillione – die Fahrer der Postkutschen – das neue Jahr mit den Klängen aus ihren Hörnern auf dem Posthof oder am Postamt begrüßten.

Während der letzten Viertelstunde des alten Jahres traten die Postillione in den Hof und mit Glockenschlag Zwölf setzte der Chor mit einer Fanfare ein. Von Stalllaternen beleuchtet, gaben die Postillione einige heitere Melodien zum Besten und dann wurde das einzigartige nächtliche Konzert beendet. Eine Alternative auch in diesem Jahr? Diese Frage stellt sich der Fahrer der historischen Postkutsche.