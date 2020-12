Pandemie-bedingt muss die ökumenische Sternsingeraktion anders stattfinden als gewohnt. In der Verantwortung für die Sicherheit aller Beteiligten verzichten die Organisatoren auf einen Besuch der Sternsinger an der Haustür.

In Leeden, Tecklenburg, Lienen und Kattenvenne verteilen Ehrenamtliche in den kommenden Tagen und Wochen Postwurfsendungen mit Segensaufkleber, Erklärungen und Spendenbitte – ohne zu klingeln und ohne Kontakt, teilen die Organisatoren mit.

Projekte in der Ukraine

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ unterstützt weltweit in mehr als 130 Projekten Kinder und Jugendliche in ihren Bedürfnissen wie Sicherheit, Ernährung, Medizin und Bildung. Beispielhaft werden in diesem Jahr Projekte in der Ukraine vorgestellt, wo viele Kinder darunter leiden, dass sie von ihren Eltern getrennt leben müssen, weil diese in Westeuropa arbeiten, um die Familie ernähren zu können. In elf Caritas-Tageszentren werden den Kindern Gemeinschaft, psychologische Betreuung und Seelsorge, Hausaufgabenhilfe, Spiel und Sport angeboten. Auch Hilfsprojekte der beteiligten evangelischen Kirchengemeinden werden mit den Spendengeldern unterstützt.

In Ladbergen liegen Infos und Segensaufkleber in den Kirchen und im evangelischen Gemeindebüro aus. In Lengerich findet man sie in der St. Margareta-Kirche. Sie ist tagsüber geöffnet. „Die gleiche Pandemie, die uns hindert, von Haus zu Haus zu gehen, trifft mit voller Härte die Menschen in den armen Ländern und hier besonders die Kinder“, sagt Pfarrer Peter Kossen. „Wir bitten sehr herzlich und eindringlich um Spenden.“

Informationen findet man auf den Internetseiten der Kirchengemeinden oder unter www.sternsinger.de.