Dreimal Klatschen für den Tonabgleich vor der laufenden Kamera und los geht es: Die 29. ökumenische Sternsingeraktion im Stiftsdorf läuft diesmal ganz anders ab. Statt Aussendegottesdienst, persönlichen Segenswünschen und Spendendosen an Haustüren gibt es Postkastenwurfsendungen, einen virtuellen Sternsingersegen und pastorale Grußworte im Internet.

Umdenken ist in den vergangenen Wochen und Monate wichtig. So entwarf das für das Stiftsdorf zuständige Organisationsteam der Veranstaltung Dreikönigssingen der evangelischen Kirchengemeinde Tecklenburg und der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen einen alternativen Plan für die aktuelle Auflage der Aktion, deren Erlös getreu dem Motto „Kinder helfen Kindern“ für Heranwachsende in Namibia und der Ukraine gedacht ist.

In 18 Bezirken sind ehrenamtlich Kinder, Jugendliche oder Erwachsene unterwegs, die bis Sonntag ein Segensset in die Postkästen stecken. Das enthält den Segensaufkleber „20*C+M+B+21“, ein Anschreiben sowie eine Dankeskarte mit der Bankverbindung für eine Spende.

„Wir haben in Leeden aber auch zwei Sammeldosen aufgestellt“, erklärt Mitorganisator Michael Zumsande. Diese befinden sich im Geschäft der Ledder Werkstätten, „LebensMittelpunkt“, sowie in der Filiale der Bäckerei Blömker an der Rosenstraße. „Auch im Büro der evangelischen Kirchengemeinde können Spenden abgegeben werden“, ergänzt Ulrike Wortmann-Rotthoff.

Spenden abgeben

Die Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde kam am Mittwoch zum Filmdreh in das Zelt neben der katholischen Kirche St. Hedwig. An der dortigen Krippe sprach sie Grußworte zur ökumenischen Sternsingeraktion im Stiftsort und bat um Unterstützung.

Etwas aufgeregt im Scheinwerferlicht an der Holzbude mit der Krippenszene im Kirchenzelt standen auch Dominik, Jasper und Manuel. Die drei Jungen sind schon viele Jahre aktive Sternsinger im Stiftsdorf. Nun spenden sie Segensworte in Versform, die als Filmbeitrag online angeguckt werden können.

Für die technische Umsetzung sorgten Pastoralreferentin Carolin Wessels von der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen und ihr Mann. Stefan Wessels filmte die drei Sternsinger, während ein weiteres Handy zusätzlich den Ton aufzeichnete. Die beiden planen, die zwei nachbearbeiteten Videos heute auf die Homepage www.stensen.de zu stellen. „Der Film ist für die gesamte Gemeinde Seliger Niels Stensen gedacht“, betont Carolin Wessels.