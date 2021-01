Tecklenburg ist eine alte Stadt. das bezieht sich nicht nur auf das Gründungsdatum – die Stadt wurde 1226 erstmals urkundlich erwähnt – sondern auch auf die Bewohner. 30,6 Prozent von ihnen sind 60 Jahre oder älter. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Statistik des Landesamtes Information und Technik hervor (Stichtag war der 31. Dezember 2019). Von den vor einem Jahr 9070 Einwohnern gehörten 2779 in diese Altersgruppe.

Die Festspielstadt ist damit Spitzenreiter im Kreis Steinfurt und lag landesweit auf dem 92. Rang (von 396 Kommunen).

Tecklenburg ist Spitzenreiter

Zwischen 60 und 80 Jahre alt waren 2103 Tecklenburger beziehungsweise 23,2 Prozent der Bevölkerung. Auch in diesem Bereich liegt Tecklenburg im Kreisgebiet ganz vorne. 80 Jahre oder älter waren 676 Menschen (7,5 Prozent). Das wird im Kreisgebiet lediglich getoppt von Horstmar mit 8,1 Prozent. Die wenigsten Einwohner im Alter von über 80 Jahren hat übrigens Saerbeck mit 4,7 Prozent.

In Nordrhein-Westfalen lebten Ende 2019 mehr als 1,2 Millionen Menschen im Alter von 80 oder mehr Jahren. Das waren 6,8 Prozent der gesamten Bevölkerung des Landes. Weitere 3,8 Millionen Menschen (21,2 Prozent) waren 60 bis 79 Jahre alt. Damit gibt es in NRW über fünf Millionen Personen (28,0 Prozent der Bevölkerung), die in den nächsten Wochen und Monaten früher als ihre jüngeren Mitmenschen gegen Corona geimpft werden, teilt das Landesamt mit.