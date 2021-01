Die für Januar terminierten Kennenlernangebote für Grundschulkinder aus dem Tecklenburger Land und alle Interessierten können aufgrund der Pandemiesituation nicht als Präsenzveranstaltungen am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) durchgeführt werden. Stattdessen bietet die Schule kontaktlose Alternativen an.

Die geplante Schulführung unter dem Titel „GAG unplugged“ am Samstag, 16. Januar, findet laut Pressemitteilung telefonisch statt. Demnach wird eine Lehrkraft bei den Familien anrufen. Anmeldungen sind über die Schulhomepage (www.gag.schule) noch bis Donnerstag, 14. Januar, möglich.

Der MINT-Schnuppernachmittag am Mittwoch, 20. Januar, entfällt und wird voraussichtlich zu „MINT to go“. Das GAG prüft die Umsetzbarkeit bei dieser Aktion für den Bau einer Linsenlochkamera und steht mit den angemeldeten Mädchen und Jungen aus der Jahrgangsstufe 4 sowie deren Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten in Kontakt.

Der für Freitag, 22. Januar, geplante Tag der offenen Tür wird auf der Schulhomepage digital angeboten werden. Neben einem Schulfilm und zahlreichen Informationen erwartet die Grundschulkinder eine Fotogalerie aus dem Schulleben.

Anmeldungen zur neuen Jahrgangsstufe 5 und zur kommenden Jahrgangsstufe EF, der Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe, im Schuljahr 2021/22 sind nach vorheriger Terminabsprache im Schulsekretariat ( 0 54 82/93 800) vom 22. bis 26. Februar möglich.