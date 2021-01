Eine spezielle Form des alten Handwerks

Von der Hasbergener Straße in Leeden zweigt in östliche Richtung ein Weg ab, der den amtlichen Namen „Brockschmiede“ trägt. Hier handelt es sich um einen alten Flurnamen, der auf frühere Metallverarbeitung im näheren Umfeld hindeutet. Noch 1545 kommt im Tecklenburger Knechtegeldregister der „Brockesmet“ vor. 1577 und 1580 wird er nicht mehr genannt.

Erst 1618 erscheinen wieder ein „Peter uf der Broekschmedden“, der „Potter uf der Broekschmedden“ sowie ein „Jost uf der Broekschmedden“. Hier ist die Bezeichnung „auf der Brockschmiede“ bereits zur Flurbezeichnung geworden. Die Brockschmiede selbst scheint also zwischen 1545 und 1577 aufgegeben worden zu sein. Doch was hat es eigentlich damit auf sich?

Brockschmieden nicht nur in Leeden

Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handele sich lediglich um eine Schmiede im „Brock“, also im Bruch, im Sumpf oder Moor. Die Werkstätte wäre dann nach ihrer Lage in der feuchten Niederung benannt worden. Allerdings sind Brockschmieden nicht nur in Leeden zu finden. Auch in Ibbenbüren, Laggenbeck und Püsselbüren gab es ausweislich der Flurnamen des Vermessungsprotokolls von 1604/05 „Broecksmeen“. Weitere Brockschmieden gab es zudem im heutigen Bad Oeynhausen (Eidinghausen), bei Solingen oder bei Schötmar im Lippischen. Das bedeutet, dass „Brockschmiede“ kein einzigartiger Name ist, sondern ein Gattungsbegriff – eine Bezeichnung, die auf eine bestimmte Art von Schmieden hinweist.

Das zeigt ferner eine Nachricht aus dem Jahr 1277, die sich mit der Nutzung der Gemeinheitsflächen in Versmold befasst. Damals verglichen sich der Osnabrücker Bischof und der Graf von Ravensberg über die Markenrechte und das Gogericht in Versmold. In der lateinischen Urkunde werden neben Schüsselmachern, Kalkbrennern und Köhlern auch Brockschmiede genannt, die die Ressourcen der Allmende für ihr Handwerk nutzen durften: „warandyam in omnibus fabris palustribus, qui brocsmethe vocantur“. Da das volkssprachliche Wort „brocsmethe“ hier mit lateinisch „fabris palustribus“, also mit „sumpfigen Schmieden“ (zu lateinisch paluster ‚sumpfig‘ und faber ‚Schmied‘), übersetzt wird, ist in „Brocsmethe“ wirklich mittelniederdeutsch brôk ‚Sumpf, Moor, Morast‘ enthalten und nicht etwa das gleichlautende brôk ‚Bruch, Spalt, Riss, Fraktur‘ (wie in brôksnîder ‚Steinschneider‘) oder brôk ‚Beinkleid‘.

Die 1277 verbrieften Rechte der Ravensberger Grafen finden sich 1535 und 1545 noch in gleicher Form. Als „Brockschmieden“ wurden im Mittelalter demzufolge eine spezifische Form von Schmieden benannt.

Neben der Urkunde von 1277 bestätigt zudem ein Schriftstück des Klosters Marienfeld des Jahres 1429, dass „Brockschmied“ eine Berufsbezeichnung und kein einzigartiger Personenname ist, die aber später natürlich zum Familiennamen werden konnte. Damals wird ein „Rockele de Brocsmed“, also Rockel der Brockschmied, als Zeuge aufgeführt.

Was taten nun aber die Brockschmiede im Gegensatz zu ihren anderen metallverarbeitenden Kollegen? Durch archäologische Untersuchungen ist bewiesen worden, dass sie aus dem in sumpfigen Gebieten anzutreffenden Raseneisenstein zunächst Erz und dann Eisen gewannen. Das Ausgangsmaterial war recht leicht zu fördern und ließ sich außerdem einfach ausschmieden. Zahlreiche solcher Orte der Raseneisensteinverarbeitung sind für Norddeutschland – vor allem für das Osnabrücker Land – festgestellt worden, auch wenn sich die Bezeichnung „Brockschmiede“ nicht überall erhalten hat. Die Leedener Brockschmiede dürfte noch bis Mitte des 16. Jahrhunderts betrieben worden sein.