Viel Geld für das Kulturhaus

Neben der Aufwertung des Burgbergs ist es der dickste Batzen im Inte-grierten Stadtentwicklungskonzept (Isek): Für drei Millionen Euro soll das Kulturhaus umgebaut und renoviert werden. Noch in diesem Jahr soll es mit der Planung losgehen. Das 1960 errichtete Gebäude ist in die Denkmalliste der Stadt eingetragen. Es ist in die Jahre gekommen und genügt den heutigen Ansprüchen an Veranstaltungsräume nicht mehr. Der große Saal lässt sich nicht unterteilen, es gibt keinen Aufzug und die sanitären Anlagen sind völlig veraltet. Nun soll das Kulturhaus, das einst dem Kreis als Kreisheimathaus diente, in einen multifunktionalen Veranstaltungsort verwandelt werden.

„Zur verbesserten Nutzbarkeit des Gebäudes für örtliche Initiativen und Vereine sowie zur Sicherung der Festspielstadt Tecklenburg mit Kulturveranstaltungen auch in der Wintersaison ist die Ertüchtigung und zukunftsgerechte Weiterentwicklung des Kulturhauses von elementarer Bedeutung“, heißt es im Isek. Laut Konzept soll eine Einrichtung entstehen mit multifunktional nutzbaren Räumen für unterschiedliche Größenordnungen (von zehn bis 400 Personen). Zielgruppe sind insbesondere die örtlichen Vereine und Institutionen, die das Gebäude bereits heute nutzen (Vereine, Schulen, Stadt, Tecklenburg Touristik).

Künftig soll es möglich sein, Veranstaltungen parallel stattfinden zu lassen. Deshalb soll es im Saal im Obergeschoss flexibel einsetzbare Raumteiler geben. Auch die Nutzbarkeit des Erdgeschosses soll verbessert werden.

„ Das Gebäude und seine Räumlichkeiten werden dennheutigen tatsächlichen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Das Gebäude und seine Räumlichkeiten werden dennheutigen tatsächlichen Ansprüchen nicht mehr gerecht. “ Aus dem Isek

Das am Gemeinwohl orientierte Raumkonzept soll eine soziale, kulturelle und verwaltungsmäßige Nutzung ermöglichen. Im sozialen Bereich werden im Isek die Schulen, die offene Jugendarbeit und die Nutzung der Räume durch Volkshochschule und Vereine genannt. Einzelne Räume des Untergeschosses sollen als Versammlungsort für Vorstandssitzungen oder Projektarbeiten zur Verfügung gestellt werden. Auch Sitzungen der politischen Gremien sollen dort weiter stattfinden.

Den „kulturellen Charakter“ der Stadt weiter zu stärken, ist ein weiteres Ziel, dass durch den Umbau des Kulturhauses erreicht werden soll. Kabarett- und Theatervorstellungen sollen vorwiegend von Oktober bis März stattfinden. Das Gebäude könnte aber auch von der offenen Ganztagsgrundschule genutzt werden für ihre Theaterfrüherziehung.

Vorgesehen ist zudem, dass das „Stadtmarketing und das Veranstaltungsmanagement“, also die Tecklenburg Touristik, aus dem Haus des Gastes in das Kulturhaus zieht.

Was muss geschehen, damit das Kulturhaus multifunktional nutzbar und modern wird? Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes sei eine umfassende energetische und technische Sanierung der Gebäudesubstanz erforderlich. So steht es im Isek. Und weiter: „Die baulichen Maßnahmen haben sich dabei am Kriterium der Barrierefreiheit zu orientieren.“ Konkreter Sanierungsbedarf besteht unter anderem bei der Lüftungstechnik, dem Austausch von Fenstern, Fußboden und Heizungsanlage, Dach- und Fassadenmaßnahmen sowie dem Einbau eines Aufzuges.

In diesem Jahr soll ein detailliertes Raumkonzept erarbeitet und dieses 2022 umgesetzt werden. Insgesamt werden drei Millionen Euro veranschlagt, davon sollen 2,1 Millionen Euro als Fördermittel des Landes fließen.