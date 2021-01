Umstellungen und Fortschritte

Drei Schüler sehen die Schule aktuell noch von innen. Sie sind in der Notbetreuung. Der Rest büffelt und arbeitet von Zuhause aus. Homeoffice statt Schule. Was das bedeutet? Und wie Abiturienten auf die bevorstehenden Klausuren blicken? Wir haben am Graf-Adolf-Gymnasium nachgefragt.

Schulleiterin Evelyn Futterknecht gibt zu: „Es war und ist eine Umgewöhnung für alle.“ Bereits zum zweiten Mal – nach dem Frühjahr des vergangenen Jahres – findet Schule aktuell auf anderen Wegen statt. Digitaler Unterricht, Videokonferenzen und vieles mehr – Lehrer und Schüler seien in einem Lernprozess, der gerne angenommen werde, aber natürlich auch an einigen Stellen für Verunsicherung sorgen könne, so Futterknecht. „Wir bekommen von vielen Eltern eine positive Rückmeldung“, sagt sie und zeigt sich erfreut: „Es ist die beste Möglichkeit in der aktuellen Situation. Ich gebe selber sieben Stunden in der Woche Unterricht und finde es immer wieder schön, wenn man sich gegenseitig sehen und mit den Schülerinnen und Schülern lachen kann.“

„ Die Konzentration schwindet. Die Konzentration schwindet. “ Marleen Mügge

Außerdem habe sich der Umgang mit dem Lernen auf Distanz – im Vergleich zum ersten Lockdown – stark verbessert. Schulungen für das Lehrpersonal hätten zu einem sicheren Umgang mit den neuen Medien geführt. Sie fügt hinzu: „Wir sind ein junges Kollegium und sind digital sehr offen und interessiert.“

Der 17-jährige Schüler Michael Solinsky aus Lotte beobachtet Ähnliches: „Letztes Jahr war der Kontakt zu den Lehrern schwieriger, wir hatten kaum Videokonferenzen – da ist ein Fortschritt zu sehen.“ Diese Erreichbarkeit ist für Johanna Pfeiffer aus Lienen aber das Problem: „In der Schule kann man Probleme natürlich viel besser klären als im Onlineunterricht.“ Sie bemängelt, dass noch ein einheitliches System fehlen würde: „Die Lehrer gestalten ihren Unterricht sehr individuell.“ Manche eben auch ohne Online-Konferenzen. Sie könne sich vieles noch selber erklären, aber: „Andere haben damit vielleicht mehr Probleme.“

Mit „ein bisschen Chaos“ beschreibt es die Tecklenburgerin Marleen Mügge (18): „Wir benutzen verschiedene Plattformen, dazu kommen natürlich ein paar kleinere technische Schwierigkeiten. Mit der Zeit organisiert es sich aber dann doch immer wieder.“ Übergangsweise sei das aktuelle System „okay“, auf lange Sicht aber kein Dauerzustand. Mügge erklärt: „Ich kann verstehen, dass der Unterricht so ablaufen muss. Aber ich persönlich hatte mit dem Tragen der Maske und dem Einhalten des Abstandes keine Angst in der Schule.“ Jeden Tag aufzustehen und in die Schule zu gehen sei allerdings ein anderer Ansporn. Außerdem sei ihr aufgefallen, dass ihre mündliche Beteiligung im Unterricht geringer geworden sei. „Und die Konzentration schwindet.“

„ Die Situation darf kein Nachteil für den Abschluss der Schülerschaft sein. Die Situation darf kein Nachteil für den Abschluss der Schülerschaft sein. “ Schulleiterin Evelyn Futterknecht

Es sind diese Umstellungen, von denen Schulleiterin Futterknecht spricht. Mit Blick auf das Abitur beruhigt sie: „Es wird kein Corona-Abitur geben. Und das ist auch richtig so. Die Situation darf kein Nachteil für den Abschluss der Schülerschaft sein.“ Die zentral vom Land NRW gestellten Prüfungen stehen – Stand jetzt – Ende April/Anfang Mai an.

Mika Solinsky sieht sich dahingehend gut vorbereitet: „Alle Lehrer sagen, dass wir gut mit dem Stoff durchkommen. In meinen Leistungskursen wiederholen wir jetzt schon sehr viel.“ Zwar habe auch er das Problem, sich morgens aus dem Bett zu quälen („Sonst hat man immer schon seine Freunde im Bus getroffen“), dafür sei er technisch bestens vorbereitet: Nach dem Frühstück geht es meist direkt an den Laptop am Schreibtisch, Materialien für den Unterricht lädt er oft schon am Vorabend runter. Einen Vorteil sieht er auch: „Morgens kann man länger schlafen.“

Marleen Mügge nennt im Gespräch mit unserer Zeitung noch einen anderen Punkt: „Auch das Treffen mit Freunden in der Pause fehlt – so kann man runterkommen, abschalten und sich danach wieder auf den Unterricht konzentrieren. Diese wichtige Unterbrechung fehlt aktuell.“ Angst vor einem „Pudding-Abitur“, welches weniger Wertschätzung erfahren könnte“ habe sie nicht: „Es werden auch weiter Studien- und Ausbildungsplätze angeboten.“ Die Option nach dem Abitur zu studieren hält sie sich aktuell noch offen, sagt aber auch: „Wieder alles online und wenig Möglichkeiten um neue Freunde zu treffen – das schreckt mich ein wenig ab.“

Für ihre Mitschülerin Johanna Pfeiffer soll das Studium der nächste Step sein: „Ich möchte Medizin studieren – vielleicht auch in Berlin, weil dort viel Wert auf die Praxis gelegt wird. Ich glaube, dass ich dort mit meinen Noten reinkomme, aber der NC steigt aktuell schon stark an.“ Somit bleibt ein restlicher Funken Ungewissheit für die Zukunft.