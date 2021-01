Corona führt zu einem Fehlbetrag

415 Seiten stark ist der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 und über 21 Millionen Euro schwer. In dieser Höhe bewegen sich die ordentlichen Erträge der Stadt (21,194 Millionen Euro) und die Aufwendungen (21,403 Millionen Euro). Verbleibt also ein Fehlbetrag in Höhe von 208 878 Euro. Diese Zahlen sind dem Plan für das laufende Jahr zu entnehmen. Eigentlich sollte er am Dienstagabend den Mitgliedern des Stadtrates erläutert werden. Doch da die Sitzung ausgefallen ist, müssen sich die Kommunalpolitiker erst einmal zu Hause mit dem umfangreichen Zahlenmaterial befassen, bevor am 2. Februar der Haupt- und Finanzausschuss tagt.

Ursprünglich war im Ergebnisplan kein Fehlbetrag vorgesehen, sondern ein Überschuss von 348 860 Euro. Als Hauptgrund werden die pandemiebedingten Belastungen angeführt. Und die verschlingen eine durchaus große Summe Geld. Allein bei den Anteilen aus der Einkommensteuer fehlen der Stadt 571 753 Euro und bei der Gewerbesteuer 344 300 Euro. Hinzu kommt noch die um 530 900 Euro deutlich gestiegene Jugendamtsumlage.

Der Fehlbetrag kann laut Entwurf der Haushaltssatzung durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Zu den Einnahmequellen der Stadt gehören unter anderem die Grundsteuer A und B. Diese addieren sich im laufenden Jahr auf 122 080 Euro beziehungsweise 1,677 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer werden Erträge in Höhe von 2,856 Millionen Euro erwartet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 4,75 Millionen Euro geschätzt und der Anteil an der Umsatzsteuer mit 1,024 Millionen Euro angegeben.

An Schlüsselzuweisungen erhält Tecklenburg 3,263 Millionen Euro. Als Luft- und Kneippkurort gibt es aus der Kurortehilfe einen Sockelbetrag von 40 332 Euro. Hinzu kommt ein Zuschlag für überdurchschnittlich viele Übernachtungen in Höhe von voraussichtlich 76 336 Euro.

Bei den Parkgebühren – wegen der Pandemie lagen die Einnahmen im vergangenen Jahr bei 150 000 statt 250 000 Euro – wird im laufenden Jahr mit Einnahmen in Höhe von 200 000 Euro gerechnet.

Und wie sieht es bei den Ausgaben aus? Die größte Summe – 9,39 Millionen Euro – fließt in die sogenannten Transferaufwendungen. Darunter fällt die zu zahlende Kreisumlage (3,75 Millionen Euro) ebenso wie die Kreisumlage Jugendamt (3,54 Millionen Euro). Für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushalt 4,81 Millionen Euro angesetzt und für Personalaufwendungen 3,85 Millionen Euro.

Ausgaben sind natürlich nötig, wenn investiert werden soll. Und da steht Einiges auf der Liste. Unter anderem gehören zu den Projekten die neuen Feuerwehrgerätehäuser in Brochterbeck und Ledde sowie die Erweiterungen dieser Gebäude in Tecklenburg und Leeden. Die Erweiterung der Grundschule in Brochterbeck (1,7 Millionen Euro) ist ebenso eingeplant wie der Umbau des Kulturhauses und der Radwegebau.

Insgesamt liegt das Investitionsvolumen bei rund 9,3 Millionen Euro. Um die Maßnahmen zu finanzieren, sollen rund fünf Millionen Euro als Kredite aufgenommen werden. Die Verbindlichkeiten aus Darlehen werden zum Jahresschluss voraussichtlich rund 9,9 Millionen Euro betragen.

Abschließend heißt es im Entwurf des Haushaltsplans: „Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden beziehungsweise in ihrem Ausmaß noch nicht ganz absehbaren Wirtschaftskrise werden sowohl die Einnahmen der Stadt Tecklenburg sinken als auch die Ausgaben steigen. Sollten die Ergebnisse der mittelfristigen Planung nach derzeitigem Stand so eintreten, wäre die angesparte Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 fast vollständig aufgebraucht.

Hinzu kommt, dass aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2021 bis 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von rund 9,3 Millionen Euro erforderlich werden. Aufgrund der derzeitigen zinsgünstigen Darlehen mit tilgungsfreien Anlaufjahren, werden die Kredite den Haushalt in der mittelfristigen Planung kaum belasten.

Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass die Liquidität auch im Haushaltsjahr 2020 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Im Jahr 2019 konnte die Stadt Tecklenburg zwar einen Teil der Liquiditätskredite tilgen, wird aber weiterhin auf diese angewiesen sein. Die Stadt Tecklenburg profitiert derzeit enorm von den niedrigen beziehungsweise sogar Negativzinsen. Durch eine eventuelle Anhebung der Zinsen besteht ein erhöhtes Risiko. In der mittelfristigen Finanzplanung wird es erforderlich sein, weitere Liquiditätskredite aufzunehmen.“