Tecklenburg gratuliert dem Kaiser

Am 18. Januar 1871 wurde im Spiegelsaal von Versailles bei Paris das Deutsche Reich ausgerufen. Das war vor 150 Jahren. Dem Ereignis ging allerdings ein längerer Prozess voraus, in dem versucht wurde, die bis dahin bestehenden 25 deutschen Einzelterritorien zu vereinen.

Seit dem 19. Juli 1870 stand Frankreich mit dem Königreich Preußen im Krieg, das mit einer Koalition weiterer deutscher Fürsten in diesen eintrat. Obwohl es erst am 10. Mai 1871 zum Friedensschluss kommen sollte, galt der preußisch-deutsche Sieg bereits nach der vernichtenden Niederlage der französischen Truppen bei Sedan in Nordfrankreich Anfang September 1870 als sicher. Diese euphorische Situation bot nun den unmittelbaren Rahmen für den Zusammenschluss zu einem gemeinsamen deutschen Staat.

Bereits in der zweiten Novemberhälfte 1870 unterzeichneten Baden, Hessen, Bayern und Württemberg in diese Richtung gehende Verträge mit dem preußisch dominierten Norddeutschen Bund. Am 20. Dezember 1870 einigte man sich auf den Namen „Deutsches Reich“. Die Proklamation des preußischen Königs Wilhelm (1797–1888) aus dem Haus Hohenzollern zum deutschen Kaiser erfolgte dann am 18. Januar 1871.

Das Datum war nicht willkürlich gewählt worden, sondern orientierte sich am Tag der Königskrönung Friedrichs III. von Brandenburg zum ersten preußischen König Friedrich I. im Jahr 1701, wodurch das Königreich Preußen aus der Taufe gehoben wurde. Die Erinnerung an dieses genau 170 Jahre zurückliegende Ereignis erlaubte es den Akteuren des Jahres 1871, sich des Aufstiegs der Hohenzollern von Kurfürsten zu Kaisern zu erinnern. Anwesend waren bei diesem Akt allerdings ausschließlich Fürsten, ihre Vertreter oder Militärs. Das militärische Gepräge betonte damit bereits den Charakter der Reichsgründung als Zeichen des militärischen Sieges, aber auch als obrigkeitliche Handlung: Die Fürsten gründeten das Reich, der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck (1815–1898) rief den Kaiser aus. Das Volk fehlte.

Doch wie nahmen die Menschen in der Region dieses entfernt stattfindende Ereignis wahr? Eine damals bereits bestehende Zeitung, die darüber berichtete, war der „Münsterische Anzeiger“. Am 20. Januar 1871, also zwei Tage später, wurde auf der Titelseite die Ansprache des neuen Kaisers abgedruckt: „Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, verkünden hiermit: nachdem die Deutschen Fürsten und freien Städte den einmüthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung des Deutschen Reiches die seit mehr denn 60 Jahren ruhende Deutsche Kaiserwürde zu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in der Verfassung des Deutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorgesehen sind, bekunden hiermit, daß wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland betrachtet haben, diesem Rufe der verbündeten Deutschen Fürsten und Städte Folge zu leisten und die Deutsche Kaiserwürde anzunehmen. Demgemäß werden Wir und Unsere Nachfolger an der Krone Preußen fortan den Kaiserlichen Titel in allen unseren Beziehungen und Angelegenheiten des deutschen Reiches führen, und hoffen zu Gott, daß es der deutschen Nation gegeben sein werde, unter dem Wahrzeichen ihrer alten Herrlichkeit das Vaterland einer segensreichen Zukunft entgegen zu führen. Wir übernehmen die kaiserliche Würde in dem Bewußtsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reiches und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands zu stützen und die Kraft des Volkes zu stärken. Wir nehmen sie an in der Hoffnung, daß es dem deutschen Volke vergönnt sein werde, den Lohn seiner heißen und opferwilligen Kämpfe in dauernden Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Vaterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherheit gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren werden. Uns aber und Unsern Nachfolgern in der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer des deutschen Reiches zu sein, nicht in kriegerischen Eroberungen, sondern in den Werken des Friedens, auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung.“

Während in anderen Teilen des neuen Reiches die Vorrangstellung Preußens kritisch beäugt wurde – noch 1866 hatten ja einige deutsche Fürsten auf Seiten Österreichs Krieg gegen Preußen geführt und sein Königshaus war zudem protestantischen Bekenntnisses – feierte man im Tecklenburger Land diesen national-patriotischen Vorgang anscheinend mit Begeisterung. Kaum eine Woche später, am 24. Januar 1871, inserierten etwa die Vertreter der Stadt Tecklenburg im Münsterischen Anzeiger folgende Mitteilung: „Tecklenburg, den 21. Januar 1871. Heute wurde von hier folgende Depesche abgesandt: Seiner Majestät, dem Deutschen Kaiser, König Wilhelm von Preußen in Versailles. Eure Kaiserlichen Königlichen Majestät erlauben sich die Vertreter der Stadt Tecklenburg, Hauptstadt der alten getreuen Grafschaft Tecklenburg, welche schon seit 1707 sich der Vereinigung mit der Krone Preußens erfreut, zu dem frohen Ereignisse der Herstellung des Kaiserthums in Deutschland ihren ehrfurchtsvollen Glückwunsch darzubringen. Hoch lebe unser Graf von Tecklenburg, Kaiser Wilhelm der I.“ Soweit zu sehen, war diese Annonce die einzige ihrer Art, die unmittelbar auf dieses Ereignis im Anzeiger erschien. Die Tecklenburger waren eben schon recht lange Preußen und auch konfessionell mit dem neuen Kaiserhaus verbunden.